الاتفاق النووي الإيراني.. تأجيل المحادثات واستياء أوربي وأمريكي من الموقف الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن أحدث جولة من المحادثات النووية الإيرانية انتهت لأن إيران لا تبدو جادة في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015.

وحذر بلينكن في مؤتمر (رويترز نكست) الذي شارك فيه عبر الإنترنت من أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بتأجيل العملية (المحادثات النووية) مع الاستمرار في تعزيز برنامجها”.

I had a good discussion today with @Reuters Editor-in-Chief @aagalloni at #ReutersNEXT Virtual Global Conference about our foreign policy priorities and how @StateDept is working to address the most pressing global challenges of our time. Thanks for hosting me. pic.twitter.com/V5zwrnR51p

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 3, 2021