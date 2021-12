انفجار يهز مركزًا إسلاميًّا في مدينة أولمبيا الأمريكية (فيديو)

نشر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) مقطعًا مُصوّرًا يُظهر اعتداءً على مركز إسلامي بمدينة (أولمبيا) بولاية واشنطن الأمريكية، بإلقاء عبوّة متفجّرة داخله، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمجلس عمران صدّيقي، إن المهاجم رمى الجسم المتفجّر من النافذة وانطلق بسيّارته، ووصل صوت الانفجار إلى مسافة ميلين من المكان، بحسب السكان.

وأوضح صدّيقي أن المنطقة القريبة من المسجد شهدت مظاهرات رفعت لافتات بغيضة ضد المسلمين، وهتافات معادية من أشخاص يعرفون أنهم سيفلتون من العقاب.

وأضاف مستنكرًا “إذا عبّرت عن تعصّبك ضد المسلمين واستخدمت خطابًا عنيفًا، فلن يعاقبك أحد”.

ولم تقع إصابات أو أضرار، لكن إدارة المركز أكّدت أن ذلك لا يقلّل من خطورة الوضع.

وقال رئيس المركز الإسلامي عبد الله لي “هذه الأنواع من الاعتداءات تجمعنا وتجعلنا أقوى، ليس فقط داخل المركز الإسلامي في أولمبيا، ولكن أيضًا في المجتمع الأوسع مع المعابد اليهودية والكنائس”.

بدوره، قال السكرتير الاجتماعي للمركز الإسلامي مصطفى محمد علي “يبدو أن الهدف من ذلك هو إثارة الخوف”.

يُذكر أن الاعتداء هو الثالث في ولاية واشنطن الأمريكية خلال أشهر قليلة.

Someone threw an explosive device outside the Islamic Center of Olympia. This is now the 3rd mosque that’s been targeted in WA State in the past few months. pic.twitter.com/GqPlovxqtX

— Imraan Siddiqi (@imraansiddiqi) December 3, 2021