احترموا الإنسانية..بابا الفاتيكان ينتقد الأنانية القومية في أوربا تجاه المهاجرين

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس، السبت، الأنانية القومية في الاتحاد الأوربي لما اعتبره “غياب التنسيق في ملف الهجرة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بابا الفاتيكان في مستهل زيارة تاريخية إلى اليونان تهدف إلى تحسين العلاقات المعقدة مع الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال خلال لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوربية ماغريتيس سخيناس والرئيسة اليونانية (كاتيرينا ساكيلاروبولو) ورئيس الوزراء ( كيرياكوس ميتسوتاكيس) ومسؤولين آخرين إن أوربا “تمزقها الأنانية القومية”.

واعتبر البابا أن المجتمع الأوربي “يواصل المماطلة” و”يعاني كما يبدو في بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق” بدلا من أن يكون “محركا للتضامن” في مسألة الهجرة.

ويتخذ بابا الفاتيكان دائما موقفا داعما للمهاجرين ويدعو دول الاتحاد الأوربي إلى إعلاء قيم الإنسانية في إدارة هذا الملف.

I would like to encourage a communitarian vision on the issue of migration, that attention be paid to those in greatest need, so that, in proportion to each country’s means, they will be welcomed, protected, promoted and integrated, in respect for their human rights and dignity.

— Pope Francis (@Pontifex) December 4, 2021