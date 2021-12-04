إيران: الأطراف الأوربية رفضت مقترحاتنا بشأن الاتفاق النووي

قال علي بكيري نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين إن مقترحات الحل التي قدمتها طهران خلال المحادثات النووية في فيينا لم تقبلها الدول الأوربية الأطراف في الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكيري للتلفزيون الحكومي في بلاده أمس الجمعة.

وقدم المسؤول الإيراني في حديثه معلومات عن المفاوضات الجارية بشأن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الموقع بين بلاده والقوى الكبرى عام 2015، والمعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من ذلك الاتفاق من طرف واحد في مايو/أيار 2018.

وقال بكيري في تصريحاته إن مقترحاتهم الخاصة بأنشطة بلاده النووية وبرفع العقوبات عنها لم تقبلها الأطراف الأوربية في الاتفاق.

وأضاف قائلا إنه في سياق متصل الأطراف الأوربية غير راضية بالفعل عن مقترحاتنا، لكن النقطة المهمة هي أن هذه المقترحات تقوم على المبادئ المشتركة بين الجانبين.

وتابع: “ذكروا أن مقترحاتنا لا تتوافق مع وجهات نظرهم الخاصة. وقد أبلغتهم أن هذا أمر طبيعي وأننا نقول ما نقول وفقًا لمصالحنا وسياساتنا وليس وفق الأشياء التي تتماشى مع آرائهم”.

وأشار كبير المفاوضين الإيرانيين أنه يمكن للجانب الأوربي أيضا تقديم مقترحاته الخاصة بشرط أن تكون قائمة على مبادئ مشتركة.

واستطرد قائلا: “أي اقتراح لا يقوم على أرضية مشتركة ليس اقتراحا للتفاوض والاتفاق، ولكنه اقتراح للحوار غير محسوم النتيجة”.

استياء أوربي وأمريكي

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إن جولة من المحادثات النووية الإيرانية انتهت لأن إيران لا تبدو جادة في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015.

وحذر بلينكن في مؤتمر (رويترز نكست) الذي شارك فيه عبر الإنترنت من أن الولايات المتحدة “لن تسمح لإيران بتأجيل العملية (المحادثات النووية) مع الاستمرار في تعزيز برنامجها”.

وأضاف أن واشنطن “ستتبع خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية”.

وتابع “ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن إيران لا تبدو جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال (للاتفاق النووي) ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا”.

وأردف “إذا تبين أن الطريق مسدود أمام عودة الامتثال للاتفاق فسنسعى لخيارات أخرى”، لكنه امتنع عن توضيح طبيعة هذه الخيارات.

وأبدى مسؤولون أوربيون استياءهم كذلك من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة ورفض المسؤولون الأوربيون إجراء التعديلات المقترحة على نص تمت صياغته قالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة تتراوح بين 70 و80%.

يذكر أنه في 29 نوفمبر/تشرين ثان الماضي تم استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي نوقش خلالها التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني وعودة الولايات المتحدة إليه، وذلك بعد انقطاع دام نحو 5 أشهر.

وانطلقت المحادثات برئاسة إنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لدائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي في العاصمة النمساوية فيينا.

وجاءت بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيران، وتم تعليقها حتى الأسبوع المقبل بسبب عدم قدرة الطرفين على التوصل إلى اتفاق.

كما شاركت الولايات المتحدة التي ترفض إيران الالتقاء بها بشكل مباشر في الاجتماعات.

وكانت الأطراف الأوربية قد قالت في وقت سابق إن الوفد الإيراني أجرى تغييرات واسعة على مسودة الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في المحادثات السابقة، متهمة طهران بتبني موقف متشدد في المحادثات.