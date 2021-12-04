أردوغان يفتتح أول مصنع لصهر الزنك في تركيا بشراكة قطرية

افتتح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان -اليوم السبت، بمدينة سيرت- أكبر مصنع للزنك بشراكة قطرية تركية.

والمشروع الجديد يشمل مصنعًا في مدينة سيرت جنوبي تركيا، في محاولة لتغطية جزء من الكمّيات الكبيرة التي تستوردها أنقرة من الزنك، والتي تبلغ 250 ألف طن سنويًّا.

وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المصنع 120 مليون دولار، وسيصل مع انتهاء جميع المراحل وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى 235 مليون دولار.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو -في تصريح سابق- إن المرحلة الأولى من المشروع ستعمل على تغطية 38% من احتياجات تركيا، قبل أن يبدأ المصنع في تغطية جميع احتياجات البلاد.

الرئيس التركي #اردوغان يفتتح اليوم بمدينة سيرت أكبر مصنع للزنك بشراكة قطرية تركية.

المصنع الذي بلغت تكلفة مرحلته الأولى102 مليون دولار سينتج 90 ألف طن وسيعمل على اكتفاء #تركيا من الزنك بنهاية 2023 بانتاج250 ألف طن .#قطر pic.twitter.com/2UfauALS48 — مشاريع قطر (@ProjectsQatar) December 4, 2021

سعر الليرة

وفي كلمة خلال افتتاح المشروع، قال أردوغان “سنجعل تحرّكات الأسعار وتقلّبات سعر الصرف في مستوى معقول ومستقر خلال فترة ليست طويلة”.

وتعهّد الرئيس التركي بجلب الاستقرار لأسعار السلع وكبح التقلّبات في سعر صرف العملة المحلّية (الليرة) في “أمد ليس ببعيد”.