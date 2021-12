مترجم عراقي عمل مع الجيش الأمريكي: تقارير إلقاء القبض على صدام حسين من حفرة “مفبركة”

أكد مترجم عراقي -عمل مع الجيش الأمريكي سابقًا- لوكالة (سبوتنيك) الروسية، أن التقارير التي أفادت بأن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بينما كان يختبئ في حفرة تحت الأرض “مفبركة”.

وبعد اعتقال صدام حسين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2003، ادعت وزارة الدفاع الأمريكية العثور عليه مختبئًا في حفرة بعمق ثمانية أقدام تحت مزرعة، لكنه كان في غرفة وقت اعتقاله فاقدًا للوعي ولم يفهم ما كان يقال ولا ما يحدث، حسب المترجم الذي رغب في عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة.

وشدّد المترجم في حديثه على أنه يريد أن يعرف العالم أن صدام حسين كان في غرفة، وعلى الأرجح كان يصلّي لأنه كان يلبس رداءً عربيًّا تقليديًّا يسمى الدشداشة، أما فكرة أنه كان يرتعد في حفرة وقت القبض عليه فهي مفبركة، على حد قوله.

Reports of Saddam Hussein Hiding in a Hole was Fabricated.

In reality, Hussein was in a room at the time of his arrest and did not understand what he was saying nor what was happening, according to a interpreter who was present.

