الفنانة الفلسطينية آية خلف للجزيرة مباشر: صوتي هو سلاحي لنقل معاناة شعبنا (فيديو)

قالت الفنانة الفلسطينية آية خلف للجزيرة مباشر إن “صوتها هو سلاحها لنقل حقيقة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في مواجهة قمع الاحتلال”.

وأضافت آية في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن “الاحتلال يخشى المقاومة بكل أشكالها وأنواعها لأنها تكمل بعضها بعضا” في الكشف عما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنها “لم تستطع الصمت في مواجهة الهدم والاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال على منازل الفلسطينيين” خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ودعت آية الفلسطينيين لنقل ما يحدث في أراضيهم المحتلة لأنه لن يقوم بذلك سواهم.

وأعربت عن أملها في الحفاظ على هوية وذاكرة الشعب الفلسطيني الغنائية ونقله للأجيال القادمة، قائلة إنه “برغم الألم علينا أن ننعش الأمل”.

وكان أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد طرحوا متظاهرة فلسطينية أرضاً في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وسجلت اللقطة الهواتف الذكية لأناس شهدوا الواقعة.

وصاحت آية خلف، وهي من المؤثرين الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي، في خلفية اللقطة التي نقلتها في بث مباشر لمتابعيها عبر “إنستغرام” البالغ عددهم 221 ألف متابع، في 9 مايو/أيار الماضي، قائلة “انظروا ماذا يفعلون إنهم يضربون النساء”.