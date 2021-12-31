البحرين تعين أول سفير لها في سوريا منذ عشر سنوات

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، تعيين أول سفير لها في سوريا منذ أن خفضت مستوى العلاقات قبل حوالي عشر سنوات مع بدء الثورة السورية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إنّ الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما قضى بتعيين “السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض”.

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوماً بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السوريةhttps://t.co/kmN5BGUec7 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) December 30, 2021

وأعلنت البحرين عام 2018 استمرار العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

وخفضت دول الخليج العربية، باستثناء سلطنة عمان، من مستوى تمثيلها الدبلوماسي أو أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في دمشق بعد أن استخدمت الحكومة السورية القوة لقمع الثورة عام 2011.

وأصبحت سلطنة عمان أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، العام الماضي.

وأرسلت الإمارات -التي أعادت فتح بعثتها لدى دمشق في أواخر 2018- وزير خارجيتها إلى سوريا، الشهر الماضي، حيث اجتمع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.