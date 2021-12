الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 45 صحفيًا وإعلاميًا خلال عام 2021

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن 45 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام قتلوا أثناء أدائهم وظائفهم خلال العام 2021، أغلبهم في أفغانستان.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الأرقام في عام 2021 تؤكد اتجاهاً يظهر أن العاملين في الإعلام يتعرضون للقتل في أغلب الأحيان لفضحهم الفساد والجريمة وإساءة استخدام السلطة في مجتمعاتهم ومدنهم وبلدانهم، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وأوضح الاتحاد الذي يمثل حوالي 600 ألف إعلامي حول العالم إلى أن 33 من الضحايا قُتلوا في هجمات مستهدفة.

وذكر البيان أن الضحايا الـ45 قتلوا في 20 دولة، 9 منهم في أفغانستان، و8 في المكسيك، و4 في الهند، و3 في باكستان.

#PressFreedom📰: 45 journalists and media workers were killed this year while doing their job.

That means 2721 journalists have been killed around the world in the past 30 years. #EndImpunity@abellanger49 https://t.co/NPmmABpsFM pic.twitter.com/io1YjYFbki

— IFJ (@IFJGlobal) December 31, 2021