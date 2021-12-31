إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في مواجهات قرب نابلس (فيديو)

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

يأتي ذلك بعد ساعات من استشهاد الشاب أمير ريان (36 عامًا) برصاص الاحتلال، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن “مواطنًا أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونُقل إلى المستشفى، بينما أصيب 7 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع”.

وأضاف جبريل أن “44 مواطنًا أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات شهدتها قرية بيت دجن شرق نابلس”.

#شاهد | إصابة شاب برصـ ـاص الاحـ ـتلال خلال المـ ـواجهات المندلعة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس. pic.twitter.com/RcQk21B3mN — فلسطين بوست (@plespost) December 31, 2021

وشهد الأسبوع الأخير تصعيدًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى الفلسطينية بمحافظة نابلس.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وفق بيانات لحركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية.

اقتحامات وإغلاق شارع في جنين

وفي الأثناء، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، شارع جنين- نابلس بالقرب من مستوطنة “حوميش” المخلاة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن الإغلاق يأتي لتأمين الحماية للمستوطنين الذين ينتشرون بشكل مكثف في الشارع المذكور.

كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة رمانة -غرب جنين- الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، وصورت عددًا من المنازل القديمة والأثرية.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام للأحياء الفلسطينية يتخللها دهم للمنازل وتنكيل بالمواطنين واعتداءات على ممتلكاتهم.