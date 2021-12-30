قتلى وجرحى خلال مظاهرات “مليونية 30 ديسمبر” في السودان (فيديو)

قالت مصادر طبية سودانية للجزيرة مباشر إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 29 آخرون جراء قمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت، اليوم الخميس، في أم درمان والتي أطلق عليها “مليونية 30 ديسمبر”.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجهت مناشدة “للأطباء والكوادر الصحية بالتوجه إلى مستشفى الأربعين في أم درمان لإسعاف المصابين جراء قمع المظاهرات”.

وقالت مصادر إن قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذي شاركوا في المظاهرات.

وانطلقت مظاهرات احتجاجية، بعد ظهر اليوم الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية أُطلق عليها “مليونية 30 ديسمبر” للمطالبة بحكم مدني.

وقبل خروج المظاهرات، أغلقت السلطات السودانية الجسور في العاصمة وقطعت الإنترنت والاتصالات.

ويشهد السودان احتجاجات، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وتتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

وقالت قوى سياسية ومدنية إن الإجراءات التي اتخذها البرهان هي “انقلاب عسكري”، وهو ما ينفيه الجيش السوداني.

ووقَّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية قالت إن هذا الاتفاق محاولة “لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.