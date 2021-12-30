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مخبأة في شحنة ليمون.. لبنان يحبط تهريب 9 ملايين قرص من مخدر الكبتاغون (فيديو)

وزير الداخلية اللبناني: كان من المفترض تصدير الشحنة إلى إحدى دول الخليج (أ ف ب)
30/12/2021-|آخر تحديث: 30/12/202107:08 PM (مكة المكرمة)

ضبط أفراد من الجمارك اللبنانية، أمس الأربعاء، 9 ملايين حبة من مخدر الكبتاغون مخبأة في شحنة ليمون في مرفأ بيروت كان من المفترض تهريبها إلى إحدى الدول العربية، وفق ما أعلن وزير الداخلية بسام المولوي.

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها ازدهارا في لبنان، وأحبطت الأجهزة الأمنية مرارًا عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصًا.

وقال المولوي للصحفيين بعد تفقده الشحنة في مرفأ بيروت إنه تم ضبط بحسب “التقديرات الأولية حوالي 9 ملايين حبة كبتاغون”، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تصدير الشحنة إلى إحدى دول الخليج.

 

وكشفت السلطات أن أكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون كانت مخبأة في حبات ليمون بلاستيكية وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعية، ولا يزال التحقيق جار لتحديد مصدر الشحنة ومكان إعدادها.

وتؤكد السلطات اللبنانية أنها تكثف جهودها لإحباط عمليات تهريب الكبتاغون، خصوصًا بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بيروت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية تصريحات لوزير سابق.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو المرور عبر أراضيها لدولة ثالثة؛ بدعوى استغلالها في تهريب المخدرات.

وجاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وانتقدت الكويت، في أكتوبر الماضي، الحكومة اللبنانية لـ”عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات”.

وأعلنت شرطة دبي، في 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توقيف 4 مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنة ليمون “قادمة من إحدى الدول العربية”، وأظهرت صور نشرتها الشرطة عبارة “صنع في لبنان” على الصناديق المحجوزة.

وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها بعضهم بديلًا رخيصًا عن الكوكايين.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الصراع هناك عام 2011، لكن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجًا واستخدامًا وتصديرًا كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنه “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات