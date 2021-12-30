“انقذوا غريقي البرلس”.. فاجعة تهز مصر بعد ابتلاع البحر 6 صيادين خرجوا بحثا عن أرزاقهم (فيديو)

تعيش مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ شمالي مصر حالة من الحزن الشديد والصدمة لفقدان 6 من أبنائها بينهم 4 أشقاء، إثر غرق مركب صيد خاص بهم في مياه البحر المتوسط، أمس الأربعاء.

ووقعت الفاجعة شرق مدينة دمياط بمنطقة حجر أبو الروس قرب محافظة بورسعيد الساحلية، وكان على متنها 9 صيادين تم إنقاذ 3 منهم وغرق 6 من طاقم المركب هم: مالكه وأشقاؤه وأقارب له بينما تجري الآن عمليات البحث عنهم.

وخرج الصيادون لكسب قوت يومهم ورزقهم عندما ابتلع البحر مركب الصيد تاركين وراءهم عائلات مكلومة لا تطلب سوى عودة أبنائها “أحياءً أو أموات”، بينما تصدر وسم (#انقذوا_غريقي_البرلس) وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وتضم قائمة المفقودين رمضان أحمد حسن الجمال، وأشقاءه محمد وإبراهيم والسيد إضافة إلى حمادة بكرى زوج أختهم ويوسف عبد ربه ابن خالتهم.

باتت البرلس اليوم حزينه💔#انقذوا_غريقي_البرلس — Nermeen Abdo (@Nermeenelkasaby) December 29, 2021

وقال أحمد جمال والد الاشقاء الأربعة المفقودين -في تصريحات لوسائل إعلام مصرية وهو يبكي بالدموع- إن أبناءه خرجوا فى رحلة صيد مشيرًا إلى أنه “ليس لديه أبناء غيرهم”.

وأضافت الأم أنها تريد أبناءها “أحياء أو أموات حتى يستريح قلبها”، مؤكدة أنهم “حصيلة حياتها” وأن قلبها ينفطر عليهم.

في السياق، أشار محمد شرابى شيخ صيادين برج البرلس إلى أن حادث تصادم بين مركبى صيد (سيدنا الحسين) من برج البرلس ومركب (سيف الإسلام) من محافظة دمياط نتج عنه غرق مركب سيدنا الحسين وعلى متنه 9 صيادين من أبناء برج البرلس.

بينما أكد الناجون من حادث الغرق أنهم كانوا فى رحلة الصيد وحدث تسرب غاز بالمركب عند حوالى الساعة الثانية ليلًا وتعرض المركب للانفجار بعدما قام أحد الصيادين بعمل الشاى دون أن يشعر بتسرب الغاز، وفق الصحافة المحلية.

#انقذوا_غريقي_البرلس مش هتخسر حاجه لما تفعل الهاش

اهالي الناس دي مش بخير ، ارجو من اي حد يشوف الهاش يفعله واعتبره في ميزان حسناتك — مُولوتوف … 26♟ (@samirbarakat26) December 29, 2021

وتعرض الناجون من الحادث لإصابات طفيفة وبعضهم كانت لديه حروق من الدرجة الأولى بدرجة بسيطة ومنهم من كان يعاني من آلام فى العظام.

“انقذوا غريقي البرلس”

وتصدر وسم (انقذوا غريقي البرلس) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وغرد مستخدمو تويتر مطالبين السلطات المصرية بسرعة إتمام عمليات الإنقاذ و”عدم الاستهانة بأرواح البشر”.

للي مش فاهمين على تويتر الهاشتاج دا ليه النهارده مركب غرق في مدينة برج البرلس تبع محافظة كفر الشيخ، منهم 6 من أسرة واحدة 4 إخوات وجوز أختهم وإبن خالتهم فعلوا الهاشتاج عشان لسه مطلعوش من الماية وادعوا لفرق الانقاذ تلاقيهم ولأهلهم وذويهم بالصبر والسلوان#انقذوا_غريقي_البرلس pic.twitter.com/knaCETV1FD — Eman Elsmoukhly (@Emanelsmoukhly) December 29, 2021

وشهدت بعض التعليقات انتقادات حادة لعدم قدرة السلطات على انتشال الغرقى أو إنقاذهم رغم مرور أكثر من 24 ساعة على الحادثة.

وكتب حساب لشخص يدعى هادي عبد الحميد “عار أقسم بالله على كمية جهل وكمية إهمال في أرواح البشر. أنتو متخيلين أب يفقد كل أبنائه مرة وحدة”.

عار اقسم بالله على كمية جهل و كمية إهمال في أرواح البشر…

انتو متخيلين اب يفقد كل أبنائه مره وحده

اتفرجو ع البث اللي كان من داخل بيته شوفو الراجل شكله عامل ازاي….

لما كان غرق مديح مديرامن السويس قال معرفش أن فيه غريق بسبب الاهمال#انقذوا_غريقي_البرلس — DOD,💙 (@HadyAbdelhamied) December 29, 2021

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية أعلنت أنها فتحت تحقيقًا في الحادث وأكدت أنها مستمرة في عمليات التمشيط والبحث عن المفقودين بعد إتمام عملية البحث الأولى التي استمرت أكثر من 24 ساعة.

في السياق، ذكّر أحد الناشطين بفاجعة غرق عبّارة (السلام 98) التي وقعت أوائل عام 2006 قرب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل.