للمساعدة في حلحلة الأزمة.. وزير الإعلام اللبناني يؤكد اعتزامه الاستقالة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لتلفزيون إم.تي.في، أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بيروت (11 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقال قرداحي للتلفزيون المحلي إن استقالته قد تساعد في “حلحلة الأزمة” بين لبنان والسعودية.

وأضاف “منذ اليوم الأوّل قلت إنه إذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها”.

وأوضحت مصادر، أمس الخميس، أن قرداحي من المتوقع أن يعلن استقالته لتمهيد الطريق لحل محتمل للخلاف الدبلوماسي بين لبنان والسعودية، الذي أثارته تصريحات الوزير.

وكان قرداحي قد صرّح، قبل أسبوعين، بأنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، لكنه شدّد على ألا تكون استقالته “مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة”، وفق تعبيره.

وقال قرداحي -قبل ذلك- إنه ليس متمسّكًا بمنصبه، مشيرًا إلى أنه ليس في موقع التحدّي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو السعودية التي شدّد على احترامها.

وكانت الرياض قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، في أعقاب مقابلة تلفزيونية مُسجّلة للوزير قرداحي في أغسطس/ آب الماضي، وصف فيها الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بأنها “عبثية”. وزاد على ذلك بأن الحوثيين “مقاومون يدافعون عن بلادهم”.

وواجهت تصريحات قرداحي رفضا خليجيًّا واسعًا ولغطًا في الداخل اللبناني، واستدعت كل من السعودية والكويت والبحرين سفراءها في لبنان.

ونفى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يكون كلام قرداحي مُعبّرًا عن الموقف الرسمي للدولة.