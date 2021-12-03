مكتشفة متحور “أوميكرون” للجزيرة مباشر: اللقاح هو السلاح الوحيد لمواجهة المتحور (فيديو)

قالت الطبيبة أنجليكا كوتزي -رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا وأول من رصد المتحور الجديد لكوفيد-19 “أوميكرون”- إن الدراسات والأبحاث الإكلينيكية أكدت أن اللقاح هو السلاح الأول لمواجهة المتحور الجديد.

وأضافت كوتزي خلال مشاركتها في (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، أن أعراض هذا المتغير تختلف بين الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، مؤكدة أن المرضى الملقحين الذين تابعت وضعيتهم حتى الآن لديهم “أعراض طفيفة جدا”.

وقالت الطبيبة الجنوب أفريقية إنه يلزم مزيد من الوقت للتحقق من مدى خطورة المرض بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة.

وأوضحت مكتشفة متحور “أوميكرون” أن الأعراض المصاحبة لهذا المتحور تكاد تقتصر على أوجاع الرأس والسعال وأوجاع في الحنجرة، في حين أنه لم تسجل أي أعراض خطيرة مرتبطة بمشاكل التنفس أو الأرق أو فقدان حاستي الذوق والرائحة.

وقالت إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول غير مبررة علميا وأن نظام الجرعتين مدعما بالجرعة المعززة قد يكون كافيا لتحقيق شرط الحماية من المتغير، على حد قولها.

وأرجعت كوتزي اكتشاف المتحور في جنوب أفريقيا إلى اتساع رقعة الفحوصات، إذ إن هذا البلد شهد وما زال أكبر نسبة فحوصات في العالم، على حد وصفها.

وقالت كوتزي إنه حينما تم اكتشاف المتحور والتأكد علميا من وجوده، أُطلق جرس الإنذار لجميع الدول.

وقالت كوتزي إن الإجراءات التي يشهدها العالم حاليا بسبب المتحور الجديد تعود للخوف من المجهول وانتشار المعلومات المغلوطة بشأن هذا المتحور.

وأكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أن التعاون الدولي مع بلادها على المستوى الطبي والعلمي كان جيدا منذ اللحظات الأولى لاكتشاف المتحور.

وأضافت أن الساسة عاقبوا جنوب أفريقيا من خلال النظر إليها على أنها منطقة منكوبة ووقف الرحلات الجوية إليها، والتعامل معها على أنها “كبش فداء”.

وقالت كوتزي إن الفحوصات الطبية أكدت وجود المتحور في مناطق أخرى من العالم قبل جنوب أفريقيا.

وأضافت أن بلادها كانت تتوقع رد فعل مختلف وأن يكون التنسيق العلمي هو المعتمد في التعامل مع المتحور، مع التأكيد على أن لكل دولة كامل الحق في الدفاع عن شعبها وحماية أبنائها من انتقال الفيروس.

وطالبت كوتزي منظمة الصحة العالمية وجميع دول الغرب بضرورة إعادة النظر في التعامل مع فيروس كورونا من خلال دعم بعض دول القارة الأفريقية التي تعاني من انهيار منظومتها الصحية، مضيفة أن “الدول الغنية ليست بأمان طالما لم يتم تلقيح الدول الأفريقية”.

وخلصت إلى القول “القضاء الكلي والشامل على فيروس كورونا في العالم رهين بتلقيح أبناء أفريقيا بالكامل”.