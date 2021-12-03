صادرات تركيا الدفاعية تحقق رقما قياسيا وأمريكا تتصدر قائمة المستوردين

حققت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والجوية رقمًا قياسيًا العام الحالي وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك فإن صادرات القطاع سجلت عام 2018 مليارين و35 مليونًا و956 ألف دولار، وارتفعت عام 2019، بنسبة 34.6% وحققت مليارين و740 مليون و988 ألف دولار.

وسجلت صادرات القطاع العام الماضي انخفاضا بنسبة 16.8% جراء تأثيرات انتشار فيروس كورونا وحققت مليارين و278 مليونًا و27 ألف دولار.

ووصلت الصناعات الدفاعية والجوية التركية إلى رقم قياسي جديد في التصدير قبل نهاية العام الجاري، رغم أن تأثير الوباء لم ينته بعد، ولا تزال أولويات الدول تتركز على مجالات أخرى، وخاصة الصحة.

ووصل حجم الصادرات في 11 شهرًا من العام الحالي إلى مليارين و793 مليونًا و974 ألف دولار محققة زيادة بنسبة 39.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل رقمًا قياسيًا.

طائرة “بيرقدار أقنجي تيها” المسيّرة الهجومية التركية (الأناضول)

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال تلك الفترة بقيمة مليار و32 مليونا و615 ألف دولار، تلتها أذربيجان بقيمة 192 مليونا و126 ألف دولار، ثم قطر بقيمة 180 مليونا و544 ألف دولار بعد شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة، وحلت الإمارات في المركز الرابع بقيمة 161 مليونا و373 ألف دولار.

وبفضل نجاحها على الأرض، يزداد الإقبال على المنتجات الدفاعية والجوية التركية في العالم حيث يسهم أداؤها المتفوق في العمليات داخل وخارج تركيا في زيادة الاهتمام بها وبالتالي زيادة صادراتها.

وأعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية المنتجة للطائرة المسيرة بيرقدار TB2 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن عدد البلدان التي ستبيعها المسيّرة وصل إلى 13 بلدا.