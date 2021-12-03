دهس شرطيين إسرائيليين بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل.. واستشهاد مُنفّذ العملية (فيديو)

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من أفرادها دهسًا، اليوم الجمعة، في مدينة أم الفحم شمالي فلسطين.

وقالت الشرطة “خلال نشاط لأفراد حرس الحدود في مدينة أم الفحم، وصل إلى المكان مشتبه يقود مركبة ودهس أفراد الشرطة ممّا أسفر عن إصابة مقاتلين من (شرطة) حرس الحدود بجروح طفيفة، وآخر وُصِفت إصابته بالمتوسطة”.

وأضافت “ردّ أفراد الشرطة بإطلاق النار نحو المركبة وأصابوا شخصين، وأوقفوا المركبة وضبطوا داخلها مسدّسًا غير قانوني”.

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس ببيت لحم ومقتل أحد منفذي الهجوم pic.twitter.com/WZOjubEuHr — حــكـــيـــــــم (@hakimjustice_) December 3, 2021

وذكر البيان أن أفراد الشرطة أطلقوا النار نحو المركبة، ممّا أسفر عن إصابة قائدها بجروح خطيرة، ولاحقًا أُعلِن استشهاده، كما أُصِيب مشتبه آخر وأُلقِي القبض عليه بعد تلقّيه العلاج.

شهيد عملية الدهس في مدينة أم الفحم المحتلة صباح اليوم

الشهيد الفدائي فتحي جبارين pic.twitter.com/Cv4bWfG5aU — 🇵🇸𓂆 لؤي (@loayharazin) December 3, 2021

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، اعتقال 6 من سكان المدينة، بشبهة “المشاركة في أعمال شغب”.

شرطة الاحتلال تزعم العثور على سلاح داخل السيارة التي دهست عناصر من حرس الحدود في أم الفحم. pic.twitter.com/YzYL8pG04U — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 3, 2021

وشهدت أم الفحم، مساء أمس الخميس، إطلاق نار وإحراق منازل وسيّارات على خلفية “جريمة قتل”.

ويعاني المواطنون العرب في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة السلاح غير المرخّص وعمليات القتل التي أودت بحياة العشرات.

وتصاعدت جرائم القتل مؤخرًا في أوساط العرب داخل إسرائيل، الذين يُشكّلون نحو 21% من تعداد السكان (1.9 مليون شخص) وينحدرون من نحو 154 ﺃلف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس إسرائيل عام 1948.

ووفقا لشهود عيان فإن الشاب فتحي جبارين كان وحده في السيارة، وطلب منه أفراد الشرطة التوقف إلا أنه رفض وزاد من سرعته، بعدها سُمِع دوي إطلاق نار كثيف ودهس الجنديين.