الاحتلال يهدم منزلين بالقدس وتجريف أراض في النقب وإصابات واعتقالات بالضفة (فيديو)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين أحدهما في بلدة جبل المكبر، والآخر في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وهدم الاحتلال منزل المواطن حسين بشير في بلدة جبل المكبر، ومنزل المواطن باسل جلاجل في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وسرعان ما اندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قواتها في محيط منزل المواطن حسين بشير، قبل أن تشرع جرافة تابعة لجيش الاحتلال بهدمه.

وأوضحت أن عددًا من الشبان أصيبوا بالرصاص المعدني وبحالات الاختناق، خلال المواجهات التي ما زالت مندلعة أثناء تنفيذ عملية الهدم.

كما قامت جرافات الاحتلال، الأربعاء، بهدم منزل المواطن باسل جلاجل في بلدة سلوان بالقدس.

واعتدت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بالضرب على الحاجة نجمة عويسات (70 عاما) في جبل المكبر جنوب شرق القدس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي علي سفيان عبيد عقب الاعتداء عليه في مكان عمله في محطة وقود بالقرب من مدخل بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

تجريف واعتداء بالنقب

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين تصدوا لجرافاتها التي تعمل لليوم الثالث على التوالي على تجريف أراض تابعة لقرية الرويّس في منطقة النقب داخل الخط الأخضر، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم، بالضرب وبقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت مواطنًا.

وبيّنت أن جرافات (سلطة أراضي إسرائيل) واصلت بحماية الشرطة الاسرائيلية، عمليات تجريف أراض في القرية لليوم الثالث على التوالي.

مواجهات

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة البيرة في رام الله.

وأفاد مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الصناعية في المدينة.

اعتقالات

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها منطقة الطوبا في مسافر يطا بمحافظة الخليل، الشاب ماهر عيسى عوض (27 عاما)، علما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة خاراس شمال غرب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر يونس الحروب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلّمت الأسير المحرر رامي زيدان الكسار بلاغًا، لمراجعة مخابرات الاحتلال.

اعتداء على مدرسة

كما أصيب اليوم مدير مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلم برضوض وكدمات، والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالاختناق، عقب محاولة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم المدرسة.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأن عددًا من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة ذكور تقوع أثناء تقديم الطلبة الامتحانات، تصدى لهم أعضاء الهيئة التدريسية ومنعوهم وجرى عراك بالأيدي اعتدى خلاله الجنود على المعلمين بأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل حرم المدرسة.

وأشارت المديرية الى ان قوات الاحتلال تحاصر الآن المدرسة بأعداد كبيرة، وسط استفزازات للهيئة التدريسية.

يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال تتواصل منذ فترة بحق الطلبة في مدارس تقوع تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الطلبة أثناء ذهابهم وعودتهم واعتقال واحتجاز العشرات والتواجد المكثف في محيط المدارس ما يخلق حالة من القلق الارباك للمسيرة التعليمية.

كانت قوات الاحتلال والمستوطنون قد واصلوا، أمس الثلاثاء، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وفي هذا السياق، أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في طوباس ورام الله، واعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطناً، وهدمت منزلاً بالخليل و40 منشأة في الأغوار، وجرفت أراضي واقتلعت أشجارا في الخليل والنقب، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.