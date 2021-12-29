إصابة 3 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي شمال غزة

أُصيب ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عبر فيسبوك “وصول ثلاث إصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن قوات الاحتلال قصفت، اليوم الأربعاء، مواقع تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وقرية وادي غزة في وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة ثلاثة من المزارعين كانوا في حقولهم.

#صور للمزارعين الفلسطينيين الذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/kRRI3lxXRP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 29, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إصابة موظف مدني يعمل في شركة متعاقدة مع الوزارة لصيانة الجدار الأمني مع قطاع غزة بعد تعرضه لإطلاق نار من القطاع.

وأضافت في بيان إن الموظف “تلقى العلاج في الميدان بعد أن أصيب بجروح طفيفة في ساقه”، موضحة أنه تم نقله إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال أمر بإخلاء الحقول في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة حتى إشعار آخر، فيما لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار.

ويأتي هذا بالتزامن مع مناورة عسكرية تجريها الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

وشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا، في مايو/أيار الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، قبل أن يتم التوصل إلى تهدئة بوساطة مصرية.