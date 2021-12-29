كورونا.. فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة يومية والصحة العالمية تحذر من “تسونامي”

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن انتشار المتحورين دلتا وأوميكرون من فيروس كورونا سبب “طوفانا من الإصابات” على الصعيد العالمي.

وأضاف المسؤول الأممي أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم، مشددا على ضرورة وضع حد لـ”قومية اللقاحات”.

وكرر دعوته للدول من أجل مشاركة اللقاحات بشكل أكثر مساواة وحذر من أن التركيز على الجرعات المنشطة في الدول الغنية قد يحرم الدول الفقيرة من الجرعات الأساسية.

منظمة #الصحة_العالمية: المتحور الجديد #أوميكرون ربما يتسبب في #تسونامي من الإصابات، ويتعين على المستشفيات الاستعداد لمواجهة إصابات أكثر بفيروس #كورونا جراء أوميكرون • وكالة الأنباء الفرنسية: تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية pic.twitter.com/zoKbJHRajK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2021

وارتفع عدد الإصابات بمتحور أوميكرون بنسبة 11% عالميا الأسبوع الماضي، إذ تم إحصاء معدل يفوق 935 ألف إصابة في اليوم، بين 22 و28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية بناء على أرقام رسمية.

أرقام قياسية

وسجّلت فرنسا، الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة 200 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أمام الجمعية الوطنية تسجيل 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على الأراضي الفرنسية، وأبلغ الوزير المشرعين أن فرنسا تشهد “تسونامي” إصابات بكوفيد-19.

ووفق بيانات موقع (كوفيد تراكر.إف.آر) الذي يتتبع الإصابات في البلاد، فقد كسرت فرنسا الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كوفيد-19 بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أمس الثلاثاء 180 ألف إصابة كانت الأعلى بالفعل في دولة بأوربا.

وقال الوزير إنه تثبت إصابة شخصين إثنين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا.

وأضاف أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، موضحا أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد.

وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من أن الغالبية العظمى من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في غرف الرعاية المركزة بسبب الإصابة بكوفيد-19 لم يتلقوا الجرعة التنشيطية من اللقاحات وحث الناس على الحصول عليها.

وقال جونسون في زيارة لمركز تطعيم إن بعض الأطباء أخبروه إن نحو 90% من المرضى بكوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا الجرعة التعزيزية.

وتسجل بريطانيا حاليا إصابات يومية قياسية بكوفيد-19 بلغت 129471 إصابة، أمس الثلاثاء، مدفوعة بانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.

بريطانيا من بين الدول الأكثر تضررا في العالم من فيروس كورونا (رويترز)

وأحصت الدنمارك، الدولة التي تسجّل حاليا أعلى حصيلة إصابات جديدة بكوفيد-19 في العالم نسبة لعدد سكانها، أعلى عدد إصابات لديها قدره 23228 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وأعلنت هولندا وسويسرا أن أوميكرون باتت المتحورة المهيمنة في البلدين.

وبينما تشير بعض الدراسات إلى أنها تتسبب بعوارض أقل خطورة من سابقاتها، إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توخي الحذر.

وقالت المنظمة الأممية في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي إن “الخطورة المتعلقة بالمتحورة أوميكرون الجديدة والمثيرة للقلق تبقى عالية جدا”.

وتابعت “هناك أدلة ثابتة تظهر بأن متحورة أوميكرون تتوفر على ميزة نمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا”.

وقالت إن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب أفريقيا والدنمارك التي تسجّل حاليا أعلى معدلات إصابات تشير إلى انخفاض عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا.