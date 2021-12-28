وقع مرسوم انتخابات البرلمان.. ميقاتي: إن كانت استقالتي هي الحل لأزمة لبنان فلن أتأخر

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

والإثنين، حدد لبنان يوم 15 من مايو/أيار 2022 موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية (البرلمانية).

وتابع ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده بالسراي الحكومي وسط العاصمة بيروت “عندما أجد أن استقالتي هي الحل (للأزمة) لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن أستقيل أبدًا”.

وأكد رئيس الحكومة أن “لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني عليها، وحزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية”.

خلل بنيوي

وعن توقف جلسات مجلس الوزراء، رأى ميقاتي أن هذا الأمر يشكل خللًا بنيويًّا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه.

وأضاف قائلًا “بما أن مكونًا أساسيًا لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس”.

وفي 13 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أُجّل انعقاد جلسة مجلس الوزراء -التي كانت مقررة حينها- إلى أجل غير مسمى إثر إصرار الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل (شيعيتان) أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار بعد اتهامه بالتسييس.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا، أمس الإثنين، إلى ضرورة أن يجتمع مجلس الوزراء في أسرع وقت بعد أكثر من شهرين من تعطيل حليفه حزب الله لجلسات الحكومة، بما بدا انتقادًا ضمنيًّا لموقف الحزب من دون أن يسميه.

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالقصر الجمهوري في بعبدا (رويترز)

حوار وتمتين العلاقات

ودعا ميقاتي إلى إقامة طاولة حوار تهدف إلى تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية.

وقال إن المهم هو “وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها”.

ودعا إلى “العودة لسياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”.

وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، بسبب تصريح له قبل توليه منصبه بشأن حرب اليمن.

حاكم المصرف يجب بقاؤه

وقال ميقاتي إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب بقاؤه بمنصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات بشأن اختلاسات في لبنان والخارج.

وقال للصحفيين “خلال الحرب ما بنغير ضباطنا” مشيرًا إلى سلامة، وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، بجانب شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية.