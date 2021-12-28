سبّب خسائر كبيرة.. قصف إسرائيلي يستهدف ميناء اللاذقية التجاري غربي سوريا (فيديو)

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت هجومًا صاروخيًّا، فجر اليوم الثلاثاء، على ميناء اللاذقية التجاري الحيوي غربي البلاد، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري أن “العدو الإسرائيلي نفّذ فجر اليوم عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفًا ساحة الحاويات بالميناء التجاري في اللاذقية”.

وأشار المصدر إلى أن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرًا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان”.

وقال قائد فوج إطفاء اللاذقية إن الفِرق تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء القصف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات هي زيوت وقطع غيار آليات وسيارات.

وأشارت الوكالة إلى تضرر مستشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء القصف الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفّذ في السابع من الشهر الجاري قصفًا صاروخيًّا مستهدفًا ساحة الحاويات بميناء اللاذقية، وهو المرفأ التجاري الرئيسي في سوريا.

وتشن إسرائيل هجمات -من حين لآخر- على ما تصفها بأهداف إيرانية في سوريا، حيث أرسل حزب الله اللبناني بعض مقاتليه على مدى السنوات الـ 10 الماضية دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المواد المستهدفة في الحاويات زيوت وقطع غيار آليات وسيارات (سانا)

وكثفت إسرائيل مؤخرًا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 16 من ديسمبر/كانون الأول الجاري على مواقع في جنوبي البلاد إلى مقتل جندي سوري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي حينها.

وفي 24 من نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في وسط البلاد، وفق توثيق للمرصد السوري.

ومنذ بدء العام الجاري، أحصى المرصد السوري تنفيذ إسرائيل نحو 30 استهدافًا في سوريا عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت بمقتل 130 شخصًا بينهم 5 مدنيين.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وتدير روسيا -أقوى حلفاء الأسد- قاعدة حميميم الجوية التي تبعد نحو 20 كيلومترًا عن اللاذقية.