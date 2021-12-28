قادما من مصر.. وصول محافظ البنك المركزي اليمني إلى عدن للمرة الأولى

وصل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى، قادمًا من مصر.

وقال مصدر حكومي لوكالة أنباء الأناضول، إن المعبقي يرافقه عدد من المسؤولين وصلوا إلى العاصمة عدن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المعبقي إلى عدن عقب تعيينه محافظًا للبنك المركزي في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد تدهور كبير للعملة المحلية (الريال اليمني).

#العاصمة_عدن وصول محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي وعدد من الوزراء إلى مطار عدن الدولي منتصف الليل @binshafloot pic.twitter.com/Hol7fgyVeq — ابوفهيد (@binshafloot) December 28, 2021

وأضاف المصدر “فور وصول المعبقي إلى عدن تم نقله عبر سيارات خاصة إلى قصر معاشيق الرئاسي في حي كريتر”.

وتزامنت عودة المعبقي إلى عدن مع إعلان البنك المركزي سعرًا تأشيريًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسة عند 781 ريالًا يمنيًّا لشراء الدولار و741 ريالًا للبيع، بينما حدد سعر الريال السعودي عند 205 ريالات للبيع و195 ريالًا للشراء.

ناقشنا مع قيادة الأجهزة المالية والرقابية وممثلين عن السلطة القضائية وضع المؤسسات الإيرادية والمنافذ البرية والبحرية والمنشآت والهدر الذي يطال الأموال العامة وبؤر الفساد وإمتناع بعض الجهات عن توريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن ونعمل لأنها الإشكاليات ووضع حلول جذرية. — أحمد المعبقي (@A__H_MAD) December 26, 2021

وتُعد هذه التسعيرة هي الأفضل للعملة المحلية منذ أشهر، بعد وصول الريال مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أسوأ مراحله، حيث بلغ سعر الدولار 1700 ريال نزولًا من 215 ريالًا مطلع عام 2015.

ويعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حربًا بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن (نحو 30 مليون نسمة) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.