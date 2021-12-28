سياسة|اليمن

قادما من مصر.. وصول محافظ البنك المركزي اليمني إلى عدن للمرة الأولى

محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي (منصات التواصل)
28/12/2021-|آخر تحديث: 28/12/202110:50 AM (مكة المكرمة)

وصل محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي إلى العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى، قادمًا من مصر.

وقال مصدر حكومي لوكالة أنباء الأناضول، إن المعبقي يرافقه عدد من المسؤولين وصلوا إلى العاصمة عدن في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

 

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المعبقي إلى عدن عقب تعيينه محافظًا للبنك المركزي في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد تدهور كبير للعملة المحلية (الريال اليمني).

 

وأضاف المصدر “فور وصول المعبقي إلى عدن تم نقله عبر سيارات خاصة إلى قصر معاشيق الرئاسي في حي كريتر”.

وتزامنت عودة المعبقي إلى عدن مع إعلان البنك المركزي سعرًا تأشيريًا لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسة عند 781 ريالًا يمنيًّا لشراء الدولار و741 ريالًا للبيع، بينما حدد سعر الريال السعودي عند 205 ريالات للبيع و195 ريالًا للشراء.

وتُعد هذه التسعيرة هي الأفضل للعملة المحلية منذ أشهر، بعد وصول الريال مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أسوأ مراحله، حيث بلغ سعر الدولار 1700 ريال نزولًا من 215 ريالًا مطلع عام 2015.

ويعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حربًا بين القوات الموالية للحكومة وقوات جماعة الحوثيين المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من سكان اليمن (نحو 30 مليون نسمة) يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر