الكنيست يقنن تدخل جيش الاحتلال لقمع الأسرى والاحتجاجات داخل الخط الأخضر

صدّقت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتيح مشاركة جيش الاحتلال في عمليات قمع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

كما صدّقت على قانون آخر يقضي بمشاركة وحدات من الجيش في قمع المظاهرات والاحتجاجات داخل الأراضي المحتلة عام 1948 المسمّاة الخط الأخضر.

ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون بأخرى من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى والمشاركة في عمليات قمعهم.

وينص القانون المتعلق بقمع المظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى والبلدات العربية داخل أراضي 48، وخاصة ما تسمى البلدات المختلطة مثل “يافا واللد والرملة وحيفا وعكا” ويأتي هذا القانون في أعقاب هبّة مايو/أيار الأخيرة.

وصوتت الهيئة العامة للكنيست على هذين القانونين بتأييد 56 عضوًا، مقابل رفض 53.

من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير هشام أبو هواش واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه إن الأسير أبو هواش الذي يعاني وضعًا صحيًّا خطيرًا يوصل إضرابه، حتى انتزاع قرار بالإفراج عنه.

I stand with Palestinian prisoner Hisham Abu Hawash at 133 days of hunger strike protesting his imprisonment without charges since October 27, 2020. #FreeHisham#معركة_الامعاء_الخاوية #الحرية_لهشام_أبو_هواش pic.twitter.com/w0irRDVeDI

— Jane (@JaneLarge11) December 27, 2021