إصابات واعتقالات في الضفة.. الاحتلال يواصل حصار برقة ويستهدف المزارعين والصيادين بغزة (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينما واصلت حصار بلدة بُرقة لليوم الثاني على التوالي واستهدف المزارعين والصيادين في غزة.

وأصيب اليوم 7 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس ومخيم الأمعري في الضفة الغربية.

#شاهد| اشتباكات مسلحة بين مقاومون وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، فجر اليوم. pic.twitter.com/O6QTpJnCWF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 28, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا طوباس وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي.

وتعاملت فِرق الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وُصفت بالخطيرة، و5 إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونُقِل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج.

اقتحم الاحتلال منزلهم فجر اليوم في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة واعتدى عليهم بالضرب واعتقل اثنين منهم.. عائلة حماد تروي تفاصيل الاعتداء عليها pic.twitter.com/JwNzTDq7G8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 27, 2021

كما أصيب فتى (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، وأفادت مصادر أمنية بأن الفتى أصيب برصاص “التوتو” في قدمه ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة الخليل بينهم الأسير المحرر عمار أبو ماريا. كما اعتقلت الأسير المحرر محمود الدشت (21 عامًا) وأحمد الطوخي، عقب دهم منزليهما في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

🔶 العاصمة | شاهد| لحظة اعتقال الأسير المحرر عمار أبو ماريا من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل فجر اليوم pic.twitter.com/6vikQtMj0M — العاصمة – فلسطين (@AlAsimaNews) December 28, 2021

حصار بُرقة

وتواصل قوات الاحتلال حصار بلدة بُرقة بمحافظة نابلس لليوم الثاني، حيث فرضت أمس الإثنين حصارًا مشددًا عليها بعد أيام من مواجهات شبه يومية، رفضًا لمحاولات مستوطنين العودة إلى مستوطنة (حوميش) المخلاة، تزامنًا مع تصدي الأهالي لمحاولات المستوطنين اقتحام البلدة.

Where's the world about this crime!?

Your Silence is a crime. #SaveBurqa #انقذوا_برقة pic.twitter.com/Ip0Daj8lx8 — Adv Rasha Alkhalaileh (@adv_rasha) December 28, 2021

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل المستوطنة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

ومنذ 16 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تشهد قرى وبلدات شمال نابلس -وخاصة بُرقة- اعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال يتخللها مواجهات أوقعت إصابات عديدة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين على مدخل المستوطنة.

مصادر محلية: قوات الاحــتلال تعتقل الشابين أحمد الطوخي ومحمود الدشت عقب اقتحام منزليهما في مخيم الأمعري. pic.twitter.com/WigndxWsRq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2021

استهداف مزارعين

وفي غزة، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الرصاص صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى استهداف عدد من صيادي العصافير في المكان، من دون الإبلاغ عن إصابات.

يُذكر أن الاحتلال يتعمد يوميًّا استهداف المزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، بجانب التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة ومنعهم من جلب قوت أطفالهم.

مهاجمة صيادين

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت وفتحت خراطيم المياه على مراكب صيادين، وهي على بعد نحو 3 أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما أحدث أضرارًا في أحد المراكب من دون الإبلاغ عن إصابات بصفوف الصيادين الذين اضطروا إلى الخروج للشاطئ.

وتتعمّد زوارق بحرية الاحتلال مهاجمة الصيادين، وتمنعهم من ممارسة عملهم في بحر غزة.

مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية pic.twitter.com/6G7FwsXvfV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 28, 2021

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون قد واصلوا انتهاكاتهم، أمس الإثنين، بحق فلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأصيب مواطن بقنبلة غاز في قدمه بجانب إصابة عشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في مناطق عدة، واعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، وهدمت بناية سكنية و10 منشآت تجارية، واقتلعت أشجارًا، بينما واصل مستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

#شاهد .. قوات الاحتــ.لال تقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس، فجر اليوم. pic.twitter.com/vt21VZ8Bdz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 28, 2021