إصابات واعتقالات في الضفة.. الاحتلال يواصل حصار برقة ويستهدف المزارعين والصيادين بغزة (فيديو)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة من الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، بينما واصلت حصار بلدة بُرقة لليوم الثاني على التوالي واستهدف المزارعين والصيادين في غزة.

وأصيب اليوم 7 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس ومخيم الأمعري في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا طوباس وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي.

وتعاملت فِرق الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وُصفت بالخطيرة، و5 إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونُقِل المصابون إلى مستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب فتى (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة، وأفادت مصادر أمنية بأن الفتى أصيب برصاص “التوتو” في قدمه ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة الخليل بينهم الأسير المحرر عمار أبو ماريا. كما اعتقلت الأسير المحرر محمود الدشت (21 عامًا) وأحمد الطوخي، عقب دهم منزليهما في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة.

وتواصل قوات الاحتلال حصار بلدة بُرقة بمحافظة نابلس لليوم الثاني، حيث فرضت أمس الإثنين حصارًا مشددًا عليها بعد أيام من مواجهات شبه يومية، رفضًا لمحاولات مستوطنين العودة إلى مستوطنة (حوميش) المخلاة، تزامنًا مع تصدي الأهالي لمحاولات المستوطنين اقتحام البلدة.

Where's the world about this crime!?

Your Silence is a crime. #SaveBurqa #انقذوا_برقة pic.twitter.com/Ip0Daj8lx8

— Adv Rasha Alkhalaileh (@adv_rasha) December 28, 2021