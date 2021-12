تصاعد التوتر في الصومال.. الرئيس يعلق مهام رئيس الحكومة ويتهمه بالفساد

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (فرماجو)، اليوم الإثنين، إنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي انتظارا لتحقيق في اتهامات بالفساد.

واتهم فرماجو روبلي بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش الصومالي، والتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع. وقال إن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم.

في المقابل، اتهمت رئاسة الوزراء الصومالية رئيس البلاد بمحاولة السيطرة على مكتبها بقوة السلاح.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، عبر صفحته على فيسبوك.

وقال البيان إن قرار الرئيس فرماجو حول توقيف رئيس الحكومة عن العمل ومحاولته مصادرة مكتبه بقوة السلاح يشكلان خطوة مخالفة للدستور والقوانين التي تسير عليها البلاد، مضيفا أن رئيس الوزراء سيواصل الاضطلاع بمهامه.

وقال الرئيس الصومالي إنه عزل أيضا قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.

وتبادل فرماجو وروبلي الاتهامات، أمس الأحد، بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية.

ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.

وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) في بعض الولايات الفيدرالية، كما لم يُحدَّد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية‪.

من جانبه قال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر إن انتشار قوات الأمن حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على فيسبوك “ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، علق فرماجو سلطة روبلي في عزل وتعيين المسؤولين في نزاع يتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل والذي أثار توترا بينهما استمر شهورا.

واشتبك فرماجو وروبلي للمرة الأولى في أبريل/ نيسان، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته البالغة 4 سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كلا الرجلين إلى السيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.

وسُويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين.

ونشرت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، صورا ومشاهد عسكرية في محيط القصر الرئاسي الذي يضم مكاتب ومؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء.

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الإثنين، قادة الصومال إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات بالعاصمة مقديشو بعد تصاعد الخلاف بين رئيسي البلاد والحكومة.

وقالت السفارة الأمريكية لدى مقديشو في تغريدة “نحث بقوة قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في العاصمة والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتجنب العنف”.

We strongly urge #Somalia’s leaders to take immediate steps to de-escalate tensions in Mogadishu, refrain from provocative actions, and avoid violence.

— U.S. Embassy Mogadishu, Somalia (@US2SOMALIA) December 27, 2021