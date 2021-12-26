سياسة|الولايات المتحدة

قُتل في ظروف غامضة.. الشرطة الأمريكية تعثر على جثة إمام مسلم

25/12/2021-|آخر تحديث: 26/12/202112:58 AM (مكة المكرمة)

عثرت شرطة مدينة كولومبس في ولاية أوهايو الأمريكية على جثة الداعية الإسلامي محمد حسن صاحب الأصول الصومالية والذي يشغل منصب إمام مسجد “أبو هريرة” في المدينة، بعدما كان مختفيا لأيام وفق روايات ناشطين محليين.

ونشر الناشط الأمريكي أبو بكر عمران، الخميس الماضي، عبر حسابه على تويتر صورة الإمام وطالب من متابعيه المساعدة في العثور عليه حيث اختفى منذ، الأربعاء، بعد أن شُوهد آخر مرة وهو يقود سيارته في مدينة كولومبوس.

وقال عمران إن شرطة كولومبس تلقت بلاغًا من أحد المتطوعين الذين كانوا يبحثون عن الإمام، وأنه وجده مقتولًا داخل شاحنته، مساء أمس الجمعة، في حدود الساعة 3 بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، ولم تصدر الشرطة أي بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.

وتجمع عدد من القادة والمواطنين الصوماليين المسلمين في المدينة، فور العثور على جثمان الإمام.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للداعية هورسيد نوح وهو يخطب أمام وسائل الإعلام مدينًا تقاعس الشرطة عن حماية أبناء المجتمع الصومالي في المدينة.

وأشار نوح إلى أنها ليست الحادثة الأولى التي يُستهدف فيها عضو من المجتمع الصومالي، وهدد المسؤولين عن المدينة بأن الجالية الصومالية سوف تتحرك ضدهم في الانتخابات المقبلة حال عدم تلبية مطالبهم.

ونعى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير- CAIR” الداعية عبر منصاته على مواقع التواصل، وطلب من الشرطة الأمريكية إجراء تحقيق سريع للوصول إلى الجاني.

وحدد مجلس “كير” جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تساعد الشرطة في التوصل لمرتكب الواقعة في أسرع وقت ممكن.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند