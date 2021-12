قُتل في ظروف غامضة.. الشرطة الأمريكية تعثر على جثة إمام مسلم

عثرت شرطة مدينة كولومبس في ولاية أوهايو الأمريكية على جثة الداعية الإسلامي محمد حسن صاحب الأصول الصومالية والذي يشغل منصب إمام مسجد “أبو هريرة” في المدينة، بعدما كان مختفيا لأيام وفق روايات ناشطين محليين.

ونشر الناشط الأمريكي أبو بكر عمران، الخميس الماضي، عبر حسابه على تويتر صورة الإمام وطالب من متابعيه المساعدة في العثور عليه حيث اختفى منذ، الأربعاء، بعد أن شُوهد آخر مرة وهو يقود سيارته في مدينة كولومبوس.

Innaa Lillahi wa innaa Ileyhi raaji'un.

I just came back from the site where Shaikh Mohamed Hassan Adam's body was found by one of the community volunteers who were looking for the missing Imam & van. Columbus police sealed the whole block for evidence collection since 3 pm. https://t.co/XbO50EMDZ9 — Abukar Arman (@Abukar_Arman) December 25, 2021

وقال عمران إن شرطة كولومبس تلقت بلاغًا من أحد المتطوعين الذين كانوا يبحثون عن الإمام، وأنه وجده مقتولًا داخل شاحنته، مساء أمس الجمعة، في حدود الساعة 3 بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، ولم تصدر الشرطة أي بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة.

MISSING IMAM

Sheikh Mohamed Hassan Adam was last seen last night. He was driving the school van pictured below. If you have any information please call the Columbus police (below). Let us pray for his safety. pic.twitter.com/d9EnyBtzJZ — Abukar Arman (@Abukar_Arman) December 24, 2021

وتجمع عدد من القادة والمواطنين الصوماليين المسلمين في المدينة، فور العثور على جثمان الإمام.

Very disturbing news out of Columbus about Imam Mohamed Hassan Adam being found dead after his mysterious disappearance. May Allah have mercy on him and comfort his family and community. Ameen https://t.co/9hhReg09kv pic.twitter.com/uEHSDIuCVs — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) December 25, 2021

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو للداعية هورسيد نوح وهو يخطب أمام وسائل الإعلام مدينًا تقاعس الشرطة عن حماية أبناء المجتمع الصومالي في المدينة.

Inna Lillahi wa Inna Illeyhi Raji’un. As painful as it may be, it takes a loss or heartbreak to get a response from politicians and government officials, specially when it involves minorities. ⁦@HorsedNooh⁩

⁦@Br_Diini⁩

⁦@Abukar_Arman⁩

⁦@MauriSaalakhan⁩ pic.twitter.com/ldzFAqLpFv — Sadia Ali Aden (@SadiaAden) December 25, 2021

وأشار نوح إلى أنها ليست الحادثة الأولى التي يُستهدف فيها عضو من المجتمع الصومالي، وهدد المسؤولين عن المدينة بأن الجالية الصومالية سوف تتحرك ضدهم في الانتخابات المقبلة حال عدم تلبية مطالبهم.

ونعى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير- CAIR” الداعية عبر منصاته على مواقع التواصل، وطلب من الشرطة الأمريكية إجراء تحقيق سريع للوصول إلى الجاني.

Here's a version of the article on the killing of Imam Mohamed Hassan Adam without a firewall. @CAIROhio is offering $ 10K reward for info.https://t.co/jIU61GGH4J@DanaeKing @AminaBarhumi — CAIR National (@CAIRNational) December 25, 2021

وحدد مجلس “كير” جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات يمكن أن تساعد الشرطة في التوصل لمرتكب الواقعة في أسرع وقت ممكن.