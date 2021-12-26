بعد فترة اعتقال دامت 30 شهرا.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة الفلسطينية إيناس عصافرة (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية إيناس عصافرة من سجن الدامون بعد فترة اعتقال دامت 30 شهرا.

الأسيرة إيناس عصافرة من بلدة بيت كاحل بالخليل تعانق الحرية بعد قضائها نحو 30 شهراً في سجون الاحتلال.#فلسطين pic.twitter.com/n46J00RMya — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) December 26, 2021

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن سلطات الاحتلال أرجأت الأفراج عن عصافرة الخميس الماضي لعدم اتخاذ مصلحة السجون الإسرائيلية قرارا بتخفيض عدد من أيام مدة المحكومية للمعتقل، بعد عملية تقييم تجريها، او ما يعرف بـ”المنهلي”.

واعتقلت إيناس مع زوجها قاسم عصافرة من بيتهما في بلدة بيت كاحل، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في أغسطس/آب 2019.

الأسيرة إيناس عصافرة تعانق الحرية وتحتضن طفليها بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال.#فلسطين pic.twitter.com/vRpyumM4BT — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) December 26, 2021

وصدر حكم ضد زوجها بالسجن المؤبد و40 سنة إضافية بتهمة قتل جندي إسرائيلي قرب بيت لحم.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 40 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا دون تهمة.