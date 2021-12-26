سياسة

بعد فترة اعتقال دامت 30 شهرا.. الاحتلال يفرج عن الأسيرة الفلسطينية إيناس عصافرة (فيديو)

إيناس عصافرة تعانق طفليها بعد الإفراج عنها (فيسبوك)
26/12/2021-|آخر تحديث: 26/12/202108:06 PM (مكة المكرمة)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الأسيرة الفلسطينية إيناس عصافرة من سجن الدامون بعد فترة اعتقال دامت 30 شهرا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن سلطات الاحتلال أرجأت الأفراج عن عصافرة الخميس الماضي لعدم اتخاذ مصلحة السجون الإسرائيلية قرارا بتخفيض عدد من أيام مدة المحكومية للمعتقل، بعد عملية تقييم تجريها، او ما يعرف بـ”المنهلي”.

واعتقلت إيناس مع زوجها قاسم عصافرة من بيتهما في بلدة بيت كاحل، قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في أغسطس/آب 2019.

وصدر حكم ضد زوجها بالسجن المؤبد و40 سنة إضافية بتهمة قتل جندي إسرائيلي قرب بيت لحم.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 40 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا دون تهمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات