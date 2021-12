تقرير إخباري إسرائيلي يكشف عن انتحار 3 ضباط بجهاز الموساد خلال عام واحد.. إليك التفاصيل

أقدم 3 من ضباط جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) على وضع حد لحياتهم خلال عام، حسب تقرير قناة عبرية.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية (خاصة)، اليوم السبت، إن أيالون شابيرا كان أول الضباط المنتحرين في الموساد خلال ولاية رئيس الجهاز السابق يوسي كوهين، في المدة ما بين يناير/كانون الثاني 2016 ويوليو/تموز 2021.

وانتقل “شابيرا” إلى الموساد من الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية (أمان) والمسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية وفك الشفرات، وفق المصدر ذاته.

ومنح الموساد هذا الضابط شهادة تقدير، عام 2019، لكن والده قال للقناة إنه “كان يشعر بأنه يعيش في تنافر بين حالته النفسية ومنصبه المرموق والكثير من المسؤولية والتقدير”.

وأضاف “كان أيالون يذهب إلى طبيب نفسي مرة في الأسبوع على نفقته الخاصة، وينتقل من هناك إلى الموساد ويقوم بمهامه في كل من إسرائيل والخارج”.

وبحسب القناة، أقدم ضابط الموساد على الانتحار، في 26 مارس/آذار 2020، من دون أن تكشف أي تفاصيل بخصوص ملابسات انتحاره.

🇮🇱Suicide of three Mossad officers in one year

Israeli Channel 12 reports suicide of three Mossad employees in a year pic.twitter.com/f2mYQM2btS

— Spriter (@spriter99880) December 24, 2021