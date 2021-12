بكلاب وعصي.. مستوطنون يقتحمون قرى الخليل ويروعون الأهالي بحماية شرطة الاحتلال (فيديو)

وثق مقطع مصوّر اقتحام أعداد من المستوطنين المسلحين لقرى مسافر يطا جنوب الخليل، وترويع المواطنين وإيقاف السيارات الفلسطينية وإرهاب الأطفال والأهالي في وجود حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويظهر الفيديو عددًا من المستوطنين يمسكون بالعصي والكلاب البوليسية ويتجولون في الشوارع ويوقفون السيارات، بينما توفر لهم قوات الاحتلال -المدجّجة بالسلاح- الحماية.

وكانت وكالة وفا قد أوضحت أن مئات المستوطنين حاولوا، أمس الجمعة، اقتحام قرى عدة في مسافر يطا.

وأضافت أن مئات المستوطنين -المدجّجين بالسلاح- حاولوا اقتحام قرى (خلة الضبع، والفخيت، والمجاز، والتبان، ومغاير العبيد، وصفي التحتا والفوقا) الواقعة بمسافر يطا، إلا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين ومنعوهم من الاقتراب من منازلهم.

وتتعرض مسافر يطا بشكل دئم لاعتداءات المستوطنين والاقتحامات على يد قوات الاحتلال.

Now Israeli settlers with dogs, sticks and guns are raiding villages of Masafer Yatta south Hebron hills under protection of Israeli army, searching houses, stopping cars , terrorizing the kids and the people.#ICC4Israel #BDS pic.twitter.com/P8XSYjFj6a

— Johann Spischak (@SDGMasterglass) December 24, 2021