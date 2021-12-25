“مليونية 25 ديسمبر”.. انطلاق مظاهرات في السودان تطالب بـ”الحكم المدني” (فيديو)

نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع، اليوم السبت، في العاصمة الخرطوم وضواحيها ومدن أخرى، للمطالبة بـ”الحكم المدني” واحتجاجًا على الاتفاق السياسي بين رئيسَي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك، وفق مراسل الجزيرة مباشر حيث قطعت السلطات خدمات الإنترنت والهاتف.

ورغم الانتشار الأمني الواسع في العاصمة فقد تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه الى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على إجراءات قائد الجيش ضد شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي شُكّلت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، والتي يُفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة ينتج عنها حكومة مدنية منتخبة.

وخرجت مظاهرات اليوم تحت شعار “مليونية 25 ديسمبر” في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بـ”سلطة مدنية ثورية”.

ووفق مراسل الجزيرة مباشر وشهود عيان، فقد خرجت مظاهرات بمنطقة الشجرة والديم جنوبي الخرطوم، متوجهة نحو القصر الرئاسي بالعاصمة.

وردد المشاركون هتافات منها “مدنية أنتِ أساس”، كما حملوا الأعلام الوطنية ولافتات كُتب على بعضها “الثورة ثورة شعب..السلطة سلطة شعب”.

كما خرجت مظاهرة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمال) وحمل المشاركون فيها لافتات مكتوب عليها “يا (إما) سلطة مدنية..يا (وإما) ثورة أبدية”، و” الثورة مستمرة..والردة مستحيلة”، حسب وكالة الأناضول.

كما خرج محتجون في مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة (وسط) يحملون الأعلام الوطنية، وفق شهود.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع إصابات إثر إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي.

قطع الاتصالات

كانت خدمات الإنترنت والاتصالات بالعاصمة الخرطوم قد توقفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، قبيل الاحتجاجات التي ينظمها المطالبون بالحكم المدني، وهي العاشرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانتشر الجنود وقوات الدعم السريع بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم أن اتصالات الهاتف النقال انقطعت في البلاد تزامنًا مع دعوات التظاهر. كما توقفت خدمة الإنترنت للهواتف النقالة مع استمرار الإنترنت الأرضي.

وقال مسؤول كبير بإحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان، إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع.

من جهته، قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر إن قطع الإنترنت والاتصالات “لن يثني أحدًا عن المضي قدمًا حتى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية توفر حياة كريمة لهذا الشعب العظيم”.

وأضاف على تويتر “لا خيار أمام سلطة الانقلاب سوى تسليم السلطة للشعب الذي لن يخضع للاستبداد أبدًا”.

لا خيار أمام سلطة الانقلاب سوى تسليم السلطة للشعب. هذا شعب كسر كل القيود ولن يخضع للاستبداد أبداً. قطع الانترنت والاتصالات لن يثني أحداً عن المضي قدماً حتى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية توفر حياة كريمة لهذا الشعب العظيم.#مليونية25ديسمبر — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) December 25, 2021

وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية أن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور، مساء أمس الجمعة، تحسبًا للاحتجاجات.

ونقلت عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”.

حماية المتظاهرين

وحثت بعثة الأمم المتحدة بالسودان “يونتاميس”، سلطات البلاد على حماية المتظاهرين السودانيين.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس البعثة الأممية بالسودان، فولكر بيرتس، عبر حسابه على تويتر، بالتزامن مع انطلاق مظاهرات للمطالبة بـالحكم المدني في السودان.

وقال بيرتس: ‏أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم.

وأضاف: حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت، وحسب المواثيق الدولية، يجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.

أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطط لها اليوم. حرية التعبير حق من حقوق الإنسان. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي. — Volker Perthes (@volkerperthes) December 25, 2021

واستمرت الاحتجاجات المناهضة لما وُصِف بـ”الحكم العسكري” حتى بعد إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك -الذي أطاح به الجيش- إلى منصبه الشهر الماضي، إذ يطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة.

كان تجمّع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي) قد دعا، الخميس الماضي، إلى المشاركة في مظاهرات اليوم السبت، للمطالبة بتأسيس سلطة مدنية كاملة.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة، الجمعة، أن مواكب السبت ستحاصر القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وقال منظمو الاحتجاجات إن المسيرة المقررة اليوم السبت ستشمل المرور بالقصر الرئاسي، لكن الاحتجاجات ستنتهي في الخامسة مساء (15:00 بتوقيت غرينتش).

ويوم الأحد الماضي، نظم الآلاف مسيرة إلى القصر الرئاسي، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والأعيرة النارية لتفريق المحتجين الذين حاولوا بدء اعتصام.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعلن -في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سُلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًّا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتفاق سياسي معه، فلم يَنل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي يطالب بحكم مدني خالص.