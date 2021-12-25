قبل ساعات من رحيلها.. حكومة ميركل وافقت على بيع أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز 4 مليارات يورو

وافقت الحكومة الألمانية التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنغيلا ميركل -خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها- على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو (5.65 مليار دولار).

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 9 مليارات و43 مليون يورو.

وبحسب الرد الذي أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير بقائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وتم تسجيل آخر مستوى قياسي لقيمة تراخيص صادرات الأسلحة الألمانية قبل عامين. ففي عام 2019 تم توريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 8 مليارات و15 مليون يورو من ألمانيا إلى جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات، ستتجاوز صادرات الأسلحة هذا العام هذه القيمة بما لا يقل عن مليار يورو.

وقبل أيام قليلة، أُعلِن أن الحكومة السابقة ونائب ميركل في ذلك الحين (أولاف شولتز) الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على بيع 3 فرقاطات حربية و16 نظامًا للدفاع الجوي.

وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين بيتر ألتماير البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بهذه التصاريح، قبل يوم من انتخاب شولتز مستشارًا، من دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.

وأشار رد الوزارة إلى الموافقة على تصدير أسلحة لمصر بقيمة 4 مليارات و340 مليون يورو خلال هذا العام حتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة، وفق الوكالة الألمانية.

وبحسب رد سابق للوزارة على طلب إحاطة برلماني، كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر لا تتجاوز 180 مليون يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهذا يعني الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات يورو.

وفي الأيام الـ 9 الأخيرة من حكومة ميركل ونائبها شولتس، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا 4.91 مليار يورو (4.91 مليارات دولار)، أي أكثر مما تم الموافقة عليه في الأشهر الـ 9 السابقة مجتمعة.

المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز (رويترز)

الشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها الـ 9 الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة – خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.

ويشارك المستشار الحالي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، في تحمل مسؤولية هذا القرار، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة “تيسنكروب” للأنظمة البحرية وشركة “ديل ديفينس”.

ومجلس الأمن الاتحادي عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب ميركل 7 وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتس.

وانتقدت السياسية في حزب اليسار، داجدلين، تصرف المستشار الحالي بشدة، وقالت “قام أولاف شولتس بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى ديكتاتوريات وأنظمة استبدادية، بقيت دون عواقب، هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة “إشارة المرور” الجديدة بقيادة شولتس”.