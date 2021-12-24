بعد استشهاد فلسطينية دهسا.. حركتا “حماس” و”الجبهة الشعبية”: إرهاب المستوطنين بالضفة يتطلب تصعيد المقاومة

اعتبر فصيلان فلسطينيان، اليوم الجمعة، أن “إرهاب المستوطنين” في الضفة الغربية المحتلة يتطلب “تصعيد الفعل المقاوم”.

جاء ذلك في بيانيْن منفصليْن لكل من حركة “حماس”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” تعقيبا على استشهاد مسنة فلسطينية دهسا على يد مستوطن إسرائيلي وسط الضفة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم “حماس” إن ‏تصاعد “إرهاب المستوطنين ضد أهلنا في الضفة سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم”.

وأضاف في بيان “جيش الاحتلال ومستوطنيه سيدفعون ثمن هذه الجرائم”.

وتابع “‏توحيد الفعل الميداني وإطلاق المقاومة الشاملة كفيلان بوضع حد لإرهاب المستوطنين”.

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلت عن مصادر أمنية قولها إن المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما) استشهدت بعد أن دهسها مستوطن أثناء تواجدها عند مدخل بلدة سنجل، ولاذ بالفرار من المكان.. التفاصيل :https://t.co/NZX7dTtmAF pic.twitter.com/YZib9pGDPP — الجزيرة نت (@ajanet_ar) December 24, 2021

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية إن إرهاب المستوطنين المتصاعد بحق شعبنا يأتي في سياق “حرب تطهير عرقي”.

أوضحت الجبهة -في بيان- أن ما جرى لا تقل خطورته عما يجري في القدس المحتلة، وبأوامر ودعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت “هذا الإرهاب المنظم يتطلب تطوير الفعل الشعبي للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي وإفشاله”.

ودعت الجبهة الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة هذا المخطط وتشكيل لجان الحراسة والحماية الشعبية لصد محاولات المستوطنين اقتحام القرى والبلدات في الضفة، كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و”محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم”.

شاهد| فلسطينيون يتصدون لعربدة جنود الاحتلال وسط الخليل. تصوير: سفيان هديب pic.twitter.com/eazZhOI8bm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2021

استشهاد مسنة فلسطينية

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استشهدت امرأة فلسطينية بعد أن دهسها مستوطن إسرائيلي عند مدخل بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

تشييع جثــمان الفلسطينية غدير مسالمة التي ارتقت جرّاء دهـــس مستوطن لها عند مدخل بلدة سنجل شمال #رام_الله. تصوير: معتصم سقف الحيط pic.twitter.com/NMBd2j9hlW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عامًا) استشهدت بعد أن دهسها مستوطن أثناء وجودها عند مدخل بلدة سنجل، قبل فراره من المكان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي “أصيبت فلسطينية بجروح أدت إلى وفاتها في حادث دهس على الطريق بين مستوطنتي (عوفرا) و(شيلو) وسط الضفة”.

وشهدت الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة اعتداءات واسعة من مستوطنين على مواطنين فلسطينيين وأراضيهم الزراعية ومنازلهم وممتلكاتهم.

خلال المسيرة الأسبوعية.. فلسطيني من بلدة بيتا: "سنبقى شوكة في حلق المستوطنين والمتآمرين، وتحية لأهلنا في بُرقة الذين يتصدون لزعران التلال".#فلسطين pic.twitter.com/UWWUIySb6c — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2021

وأمس الخميس، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إصابة 127 فلسطينيا، جراء مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال نابلس.