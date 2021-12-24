الهند.. تحقيق حول دعوات إلى قتل المسلمين خلال تجمع هندوسي (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

وظهرت امرأة (في تسجيل فيديو تحققت وكالة فرانس برس من مصداقيته) تخاطب حشدا خلال تجمع كبير، في أوائل ديسمبر/كانون أول الجاري، في مدينة هاريدوار الهندوسية المقدسة (شمال)، وتشجع على قتل مسلمين.

وقالت “حتى لو أصبح 100 منا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم، فسننتصر (…) لن تكونوا قادرين على حماية -القانون الأبدي- (ساناتانا دارما – الاسم الذي يطلقه الهندوس على ديانتهم) إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق”.

ودعت السيدة إلى “الصلاة من أجل ناثورام غودسي” الهندوسي المتطرف الذي اغتال في 1948 المهاتما غاندي بطل استقلال الهند.

[English Captions] — This video is from a Hindu rightwing event in Uttarakhand Annapurna Maa, Secretary of Hindu Mahasabha calls on Hindus to buy weapons & prepare for anti-Muslim genocide. “If we become soldiers & kill 2 million Muslims then we’ll be victorious," Maa said. pic.twitter.com/v8mu2K8DEV — HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) December 22, 2021

وحزب مودي القومي الهندوسي متهم منذ وصوله إلى السلطة في 2014 بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى، لكنه ينفي ذلك.

وقال النائب المسلم أسد الدين العويسي عبر “تويتر” إن التعليقات الواردة في الفيديو “حالة واضحة لتحريض على الإبادة الجماعية”.

ولم تدل الحكومة الهندية بأي تعليق.

وفي التجمع نفسه، دعا برابوداناند جيري زعيم مجموعة هندوسية صغيرة غالبًا ما يظهر في الصور إلى جنب أعضاء كبار من حزب رئيس الحكومة إلى “التطهير” وحث الحضور على “الاستعداد للموت أو للقتل”.

وقال “كما هو الحال في بورما، يتعين على الشرطة والسياسيين والجيش وجميع الهندوس في الهند حمل السلاح والقيام بهذا التطهير. ليس لدينا أي خيار آخر”.

وقال متحدث ثالث في الفيديو إنه يأسف لأنه لم يقتل رئيس الوزراء السابق عضو حزب المؤتمر (المعارض حاليًا) مانموهان سينغ، أول رئيس حكومة من طائفة السيخ.

وينفي حزب الشعب الهندي نيته تحويل الهند العلمانية والتعددية رسميا إلى دولة محض هندوسية.

لكن العديد من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند يقولون إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ أن تولى مودي السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة في ولاية أوتارانتشال -حيث نظم التجمع- قولها إنها “تحقق في القضية” مؤكدة أنها “ستتخذ اجراءات صارمة ضد المذنبين”.

"This way we can clean Muslims from Indian villages." WATCH: A Hindutva organization promotes the ethnic cleansing of Muslims in #India. pic.twitter.com/gB1eeXcy1n — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 23, 2021

ومنذ انتخاب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2014، تزايدت جرأة المجموعات التي تنظر إلى الهند كدولة هندوسية قبل كل شيء وإلى المسلمين الذين يشكلون أقلية ويبلغ عددهم نحو مئتي ألف شخص، على أنهم غرباء وقد يشكلون خطرا.

وفي السنوات الأخيرة، قامت الجماعات الهندوسية برش دور العبادة بروث البقر ووصفت المصلين بـ”الباكستانيين” أو “الإرهابيين” ، مما دفع السلطات المحلية إلى تقليص عدد الأماكن التي يسمح فيها بأداء الصلاة خارج دور العبادة.

لا تسامح بعد الآن

في السياق، قال رئيس وزراء ولاية هاريانا العضو في حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) الذي يقوده رئيس الحكومة القومي الهندوسي ناريندرا مودي إنه “لن يتم التسامح” مع أداء الصلوات خارج المساجد “بعد الآن” في جورجاون.

لكن في خطوة مناقضة للطرح، نظّمت مجموعات هندوسية، الجمعة الماضي، احتفالًا دينيًا في الهواء الطلق أقيم خلاله معبد مؤقت ومطبخ لإطعام مئات الأشخاص.

وفي الطرف الآخر من المدينة، اصطف مئات المسلمين في واحد من ستة مواقع لا تزال إقامة الصلوات في الهواء الطلق متاحة فيها.

وفي موقع آخر أطلقت هتافات معادية للمسلمين وأجبر عدد من أتباع هذه الديانة على ترديد شعارات هندوسية قومية.

وقال صابر قاسمي وهو مسلم حضر الصلاة لوكالة فرانس برس إن “المشكلة ستصبح أكثر تعقيدا وخطورة (…) اذا لم تجد الحكومة حلا لها”.