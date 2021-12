الهند.. تحقيق حول دعوات إلى قتل المسلمين خلال تجمع هندوسي (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في دعوات متكررة إلى قتل مسلمين أطلقها متطرفون هندوس خلال تجمع عام.

وظهرت امرأة (في تسجيل فيديو تحققت وكالة فرانس برس من مصداقيته) تخاطب حشدا خلال تجمع كبير، في أوائل ديسمبر/كانون أول الجاري، في مدينة هاريدوار الهندوسية المقدسة (شمال)، وتشجع على قتل مسلمين.

وقالت “حتى لو أصبح 100 منا فقط جنودا وقتلنا مليونين منهم، فسننتصر (…) لن تكونوا قادرين على حماية -القانون الأبدي- (ساناتانا دارما – الاسم الذي يطلقه الهندوس على ديانتهم) إلا من خلال الإصرار على السير في هذا الطريق”.

ودعت السيدة إلى “الصلاة من أجل ناثورام غودسي” الهندوسي المتطرف الذي اغتال في 1948 المهاتما غاندي بطل استقلال الهند.

[English Captions] — This video is from a Hindu rightwing event in Uttarakhand

Annapurna Maa, Secretary of Hindu Mahasabha calls on Hindus to buy weapons & prepare for anti-Muslim genocide.

“If we become soldiers & kill 2 million Muslims then we’ll be victorious," Maa said. pic.twitter.com/v8mu2K8DEV

