“الأكل يُحدف لي”.. نائب مرشد الإخوان يروي أوضاعا مأساوية يعيشها داخل السجن (فيديو)

تحدث الدكتور محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن المعاناة التي يواجهها في معتقله، مشيرا إلى أنه وضع في الحبس الانفرادي منذ 16 شهرا ولم يخرج من زنزانته إلا عندما يذهب إلى المحكمة.

وقال عزت (77 عاما) في حديث وجهه للقاضي “أنا طوال هذه الفترة لا يفتح علي الزنزانة إلا لثوان، يُسّـلم لي الأكل وبعد ذلك لا أشم الهواء. أنا محبوس بشكل انفرادي 16 شهرا”.

وأضاف “أنه في بعض المرات يتم إلقاء الأكل علي من فتحة في أعلى الباب، ولا أستطيع التحرك أو استنشاق الهواء”.

وأشار إلى أنه “طول الطريق إلى المحكمة وأنا مغمض العينين”، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه، ولا يعلم الإجراءات التي أمرت بها المحكمة.

كما أشار إلى أنه لم يلتق بمحاميه ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم.

وقضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المؤبد بحق عزت، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة (جنوب) قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت” في القضية.

وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.

ورفضت جماعة الإخوان في بيان، صادر مساء الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، الحكم الصادر بحق عزت، واصفة إياه أنه “انتقامي”.

ويحق لعزت الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر، وفق ما ينص عليه القانون.

وتولى عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى.

غضب على مواقع التواصل

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي يعامل بها عزت.

{ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} القائم بأعمال مرشد الإخوان الشيخ المسن #محمود_عزت (77 عاما) يشكو ظروف مأساة احتجازه للمحكمة pic.twitter.com/LXnLoY28Gt — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) December 23, 2021

يارب هذا حالنا لا يخفى عليك

ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالى

القائم بأعمال مرشد الإخوان #محمود_عزت يشكو ظروف احتجازه لهيئة المحكمة أثناء نظر إحدى القضايا pic.twitter.com/KmldAC1gag — SherifElmasry (@SherifAasr) December 23, 2021

والله إن كلمات الشيخ #محمود_عزت فتكت بقلبي، حتى ترددتُ في نشرها من شدة الحسرة💔

يا قوم إن طريقكم هذا لن يزيدكم إلا ضعفا وهوانا.. شيوخ أهينت، وشباب قُتلت، ونساء رملت.. والنتيجة= صفر.

والله ما أمرنا ربنا بهذا، ولا يرضيه منا هذا الهوان راجعوا أنفسكم

pic.twitter.com/F82xLgnPCq — الـعُـقَــــاب. (@AlKaSer563) December 23, 2021

الأستاذ الدكتور / محمود عزت

أستاذي و أنا طالب في ٣ كلية طب

أكبر أستاذ بقسم المايكروبايولوجي

اسأل الله أن يخفف عنك و يربط علي قلبك

و يرزقك الله صبراً علي صبرك و ثباتاً علي ثباتك اللهم إني أبرأ إليك مما يُفعل في الشباب و الشيبان

اللهم إنك تعلم ضعف قوتنا و قلة حيلتنا و لا نملك حلاً pic.twitter.com/dGU8TzUzec — AHMED MOHAMED MORSY (@A3M_MORSY) December 23, 2021

اتفرج معايا كدة.. الراجل الغلبان اللي أد جدك ده اسمه #محمود_عزت

عنده اكتر من ٧٥ سنة. معتقل في سجون مصر بقالوا سنة. محبوس انفرادي.. لا بيشوف هوا ولا شمس تقدر تقولي واحد زي ده خطر على #السيسي في ايه؟

هل احنا مستنيين نشوف خير في مصر طول مافيها الظلم البشع ده واحنا شايفين و ساكتين؟ pic.twitter.com/h2e3l5kiva — Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) December 23, 2021

محمود عزت

عمره تخطى ال75 سنة

معتقل من أكتر من سنة

محبوس انفرادي

مش بيشوف الشمس ولا الهوا بره الزنزانة

بيغموا عنيه لساعات طويلة

ميعرفش التهم الموجهة له

مقابلش فريق الدفاع عنه

محكوم عليه بالسجن ٢٥ سنة في قضية واحدة

وضعه الصحي متدهور الحرية ل ⁧#محمود_عزت⁩ pic.twitter.com/Y01Ljdt2po — ✨حبيبة 🛍 (@Hbibasayed7321) December 23, 2021

ارحموا ذي الشيبة، د. محمود عزت (77 عامًا)، يُقتل بالبطيء داخل سجون العقرب "شديد الحراسة". pic.twitter.com/YFumM5a9tA — Saif Alislam Eid سيف الإسلام عيد (@eid_alislam) December 23, 2021

"الأكل بيتحدفلي من فتحة الزنزانة وعيني بتتغمى أثناء نقلي من السجن"..

محمود عزت نائب مرشد الإخوان يشكو ظروف احتجازه السيئة وعدم مراعاة كبر سنه pic.twitter.com/X4hz7kdHkI — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 23, 2021

ما يحدث مع د. #محمود_عزت ليست انتهاكات،

بل هي عملية قتل بطيئة مع سبق الاصرار،

وهي تكرار لما حدث مع الرئيس محمد مرسي.

ترى فرسان تطبيقات التواصل يرفعون سيوف حقوق الانسان ويصولون ويجولون ويصرخون واااحقوقاه،

فإذا ما كانت الضحية أحد قيادات الاخوان صمت الجميع،

١ — Rania Mostafa (@Ranimoas) December 23, 2021