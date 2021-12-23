سياسة

“الأكل يُحدف لي”.. نائب مرشد الإخوان يروي أوضاعا مأساوية يعيشها داخل السجن (فيديو)

تولى عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة عقب القبض على المرشد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة (صحف مصرية)
23/12/2021-|آخر تحديث: 23/12/202110:44 PM (مكة المكرمة)

تحدث الدكتور محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن المعاناة التي يواجهها في معتقله، مشيرا إلى أنه وضع في الحبس الانفرادي منذ 16 شهرا ولم يخرج من زنزانته إلا عندما يذهب إلى المحكمة.

وقال عزت (77 عاما) في حديث وجهه للقاضي “أنا طوال هذه الفترة لا يفتح علي الزنزانة إلا لثوان، يُسّـلم لي الأكل وبعد ذلك لا أشم الهواء. أنا محبوس بشكل انفرادي 16 شهرا”.

وأضاف “أنه في بعض المرات يتم إلقاء الأكل علي من فتحة في أعلى الباب، ولا أستطيع التحرك أو استنشاق الهواء”.

وأشار إلى أنه “طول الطريق إلى المحكمة وأنا مغمض العينين”، مضيفا أنه لم يكمل دقيقة في قراءة عريضة الدعوى التي سلمت إليه، ولا يعلم الإجراءات التي أمرت بها المحكمة.

كما أشار إلى أنه لم يلتق بمحاميه ولا يعرف من حضر ومن غاب منهم.

وقضت محكمة مصرية، الأحد، بالسجن المؤبد بحق عزت، القائم السابق بأعمال مرشدها محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن “محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة (جنوب) قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عزت” في القضية.

وسبق أن حُكم على عزت في صيف 2015، بالإعدام شنقا في القضية، وعقب القبض عليه في أغسطس/آب 2020، قرر القضاء إعادة محاكمته، ووفق منطوق الحكم اليوم تم التخفيف من إعدام لمؤبد.

ورفضت جماعة الإخوان في بيان، صادر مساء الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، الحكم الصادر بحق عزت، واصفة إياه أنه “انتقامي”.

ويحق لعزت الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة للطعون على الحكم الصادر، وفق ما ينص عليه القانون.

وتولى عزت منصب القائم بأعمال مرشد الجماعة في أغسطس 2013، عقب القبض على المرشد محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى.

غضب على مواقع التواصل

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من الطريقة التي يعامل بها عزت.

المصدر : الجزيرة مباشر