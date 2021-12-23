تونس.. حكم غيابي بسجن المنصف المرزوقي 4 سنوات

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، الأربعاء، حكما غيابيا بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن المحكمة أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا يقضي بسجن المرزوقي لمدة 4 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل.

وأوضحت أن الحكم جاء لإدانته بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، وذلك عبر “ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، أضرت بحالة البلاد من الناحية الدبلوماسية”.

وأصدر القضاء التونسي، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في تونس.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد فتحت، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحقيقاً في التصريحات التي قال فيها إنه “سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية”.

وكان المرزوقي قد صرح لقناة “فرانس 24” الفرنسية بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن أنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرانكوفونية.

وطالب وزيرة العدل ليلى جفال بـ”أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وفي تعقيب على تصريحات سعيّد، كان المرزوقي قد ذكر في بيان نشره على فيسبوك أنه “غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/تموز”.