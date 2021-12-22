الأسرى يتأهبون لتصعيد الاحتجاج.. وعائلة أبو هواش تحذر من خطورة وضعه الصحي (فيديو)

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في مختلف السجون يواصلون، اليوم الأربعاء، خطواتهم الاحتجاجية وتتمثل بإغلاق جميع الأقسام وإرجاع وجبات الطعام، بينما حذر الصليب الأحمر من تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يومًا.

وبحسب بيان أصدره نادي الأسير -عبر صفحته على فيسبوك- يأتي ذلك رفضًا للهجمة الممنهجة التي تشنها إدارة السجون بحق الأسيرات، والأسرى في سجن “نفحة”، وللمطالبة بإنهاء معاناة الأسير أبو هواش.

وقال نادي الأسير في البيان إن الساعات القادمة ستكون حاسمة ففي حال واصلت إدارة السجون في تصعيدها، فإن مستوى المواجهة سيكون مفتوحًا ويتجه نحو كل الخيارات، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السجون من إعلانها بإنهاء عزل الأسيرات ورفع العقوبات عنهن.

ولفت نادي الأسير إلى أنه وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات عن مصير الأسرى في قسم (12) الذين واجهوا عملية قمع واسعة، تم خلالها إخراج الأسرى إلى ساحة سجن “الفورة”، وتم تكبيلهم وإبقاؤهم لساعات متواصلة في البرد القارس، والاعتداء على مجموعة منهم بالضرب، وكذلك عزل مجموعة أخرى، وتحويل غرفهم إلى زنازين بعد أن جردت الأسرى من كل مقتنياتهم.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال نفذت عمليات قمع متتالية بحق الأسيرات على مدار أيام رافقها عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات غير مسبوقة وعزل 3 منهن وفرض مجموعة من العقوبات بحقهن.

وتصاعدت الهجمة بعد عملية قمع واسعة نُفذت بحق أسرى سجن “نفحة” وذلك بعد مواجهة جرت بين الأسير يوسف المبحوح وأحد السجانين.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى والأسيرات، وطالب جميع جهات الاختصاص بالتحرك العاجل لوقف هذه الهجمة وطمأنة عائلات الأسرى عن ذويهم، وعلى رأسهم الصليب الأحمر الدولي.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ، حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 4550 أسيرًا من بينهم 32 أسيرة و170 قاصرًا ونحو 500 معتقل إداري.

صون كرامة المعتقلين

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير هشام إسماعيل أبو هواش، وهو فلسطيني معتقل إداريًا في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلة.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك إن الطواقم الطبية التابعة للجنة الدولية تزور أبو هواش بانتظام وإنها ستواصل مراقبة وضعه.

وأضافت اللجنة “من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 128 يومًا على إضرابه عن الطعام، فإن أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة، ومثل سائر المضربين عن الطعام إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة”.

واختتمت اللجنة بيانها بقولها “لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية”.

تحذير

وحذرت عائلة الأسير هشام أبو هواش، اليوم الأربعاء، من تعرض حياته للخطر بعد التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها.

#صور| وقفة تضامنية مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم الـ128 في محافظة الخليلhttps://t.co/xvQZLdaP6B pic.twitter.com/hppNVTFTeM — وكالة سبق24 الإخبارية 🇵🇸 (@sabq24pal) December 22, 2021

واستعرضت العائلة -في مؤتمر صحفي عقدته أمام بلدية دورا- الوضع الصحي لهشام بعد التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية بعد مرور 128 يومًا من إضرابه عن الطعام، ووصوله إلى حالة صحية حرجة للغاية.

واعتبرت أسرة أبو هواش أن ما يحدث مع هشام هو عملية قتل ينفذها الاحتلال ببطء، ويتجاهل الحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها بحسب التقرير الطبي لأطباء من أجل حقوق الإنسان، والتي طالبت بضرورة نقل هشام إلى مستشفى مدني مؤهل للتعامل مع هذه الحالة، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك وتمنع دخول أطباء منذ أكثر من أسبوع لمعاينة حالته الصحية.