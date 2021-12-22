مفتي السعودية: الشذوذ الجنسي من “أبشع الجرائم وأقبحها”

وصف مفتي السعودية، اليوم الأربعاء، المثلية الجنسية بأنها “أبشع الجرائم وأقبحها”، في معرض دفاعه عن موقف بلاده في التحفظ على قرار للأمم المتحدة، والذي تضمن مصطلحات عن الميول الجنسية “لا تتوافق مع الهوية العربية والإسلامية”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ -رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء- تأكيده موقف السعودية “الثابت” تجاه القرار.

وقال إن “جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة”.

مفتي عام المملكة يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية"https://t.co/tfZE4vhpMi#واس_عام pic.twitter.com/2sWzVcSQoz — واس العام (@SPAregions) December 22, 2021

وأضاف “لقد ابتلي العالم بأسره في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضله بها على كثير ممن خلق تفضيلا”.

وقال آل الشيخ “المملكة تؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة، على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولاً وآخرا، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض”.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء

(دعاوى الهوية والميول الجنسية دعاوى باطلة وشعارات فاسدة تخالف الأديان السماوية والفطرة السوية) pic.twitter.com/b21vnj84R3 — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 22, 2021

“اختلاف ثقافي”

وكانت السعودية تحفظت على مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول “تعزيز دور الأخيرة في تشجيع إرساء الديمقراطية”، وقالت إنّه يتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ”الميول الجنسية والهوية الجنسية”.

وبررت تحفظها بـ”الاختلاف الثقافي”، وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام ما يجعلها محط انتقادات منظمات حقوقية دولية.

وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إنّ الأمر “يتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما يتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء”، حسبما نقل عنه الإعلام المحلي.

السفير عبد الله المعلمي،،امام العالم وعلى منبر الامم المتحده قبل قليل المملكة ترفض وبشدة كل ما يناقض الفطرة، وموقفها ثابت تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية. 🇸🇦 pic.twitter.com/l5IdmjkLBq — Abdulrahman 🇸🇦⛺🐪 (@MM20SS30BB) December 17, 2021

وأوضح أن السعودية وعددًا من الدول حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة ولم يتم الاتفاق عليها مسبقا، ولكنها لم تجد “استجابة منطقية”.

وتجرم السعودية التي تشهد حملة انفتاح كبرى، المثلية وازدواج الميل الجنسي والتحول جنسيًا.

وطالبت منظمات حقوقية دولية نجوما عالميين بالانسحاب من فعاليات رياضية وفنية أقيمت في المملكة على خلفية سجلها الحقوقي ومن بينه قمعها للحريات الجنسية.