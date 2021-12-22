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سياسة|تونس

حكم قضائي بسجن مدونة تونسية بعد نشرها مقطع فيديو لاعتداء شرطي على أحد الأشخاص

تونس مريم البريبري
المدونة والناشطة التونسية مريم البريبري (فيسبوك)
21/12/2021-|آخر تحديث: 22/12/202112:38 AM (مكة المكرمة)

قالت مواقع صحفية تونسية إن محكمة في مدينة صفاقس (جنوبي البلاد) حكمت بسجن الناشطة مريم البريبري 4 أشهر وتغريمها 500 دينار (نحو 173 دولارا) بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت المواقع أن الحكم يأتي على خلفية نشر مريم لمقطع فيديو تضمن اعتداء من جانب أحد أفراد الشرطة على أحد الأشخاص، وعلقت منددة بالحادث.

وقالت المواقع إن نقابة قوات الأمن في مدينة صفاقس رفعت دعوى ضد مريم “بتهمة المس من شرف وسمعة الأمنيين”.

وقالت مريم إنها ستستأنف الحكم الصادر ضدها، مشيرة إلى وجود أخطاء شابت عملية المحاكمة.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية عدة في أغلب المحافظات على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل في التنمية والتشغيل بالأساس.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع تونسية

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