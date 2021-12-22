حكم قضائي بسجن مدونة تونسية بعد نشرها مقطع فيديو لاعتداء شرطي على أحد الأشخاص

قالت مواقع صحفية تونسية إن محكمة في مدينة صفاقس (جنوبي البلاد) حكمت بسجن الناشطة مريم البريبري 4 أشهر وتغريمها 500 دينار (نحو 173 دولارا) بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت المواقع أن الحكم يأتي على خلفية نشر مريم لمقطع فيديو تضمن اعتداء من جانب أحد أفراد الشرطة على أحد الأشخاص، وعلقت منددة بالحادث.

وقالت المواقع إن نقابة قوات الأمن في مدينة صفاقس رفعت دعوى ضد مريم “بتهمة المس من شرف وسمعة الأمنيين”.

وقالت مريم إنها ستستأنف الحكم الصادر ضدها، مشيرة إلى وجود أخطاء شابت عملية المحاكمة.

الحكم على المدونة التونسية مريم البريبري بالسجن 4 أشهر بسبب تدوينة انتقدت فيها عنف الشرطة #يحدث_في_تونس — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) December 21, 2021

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية عدة في أغلب المحافظات على خلفية مطالب اجتماعية تتمثل في التنمية والتشغيل بالأساس.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لهذه القرارات الاستثنائية، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.