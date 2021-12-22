السيسي: بطاقات التموين لحديثي الزواج لن تشمل أطفالهم (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن بطاقات تموين السلع الأساسية لن تشمل إلا فردين، مضيفا أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.

وتأتي تعليقات السيسي بعد أن قال، في أغسطس/آب الماضي، إن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليتطرق بذلك إلى القضية للمرة الأولى منذ عام 1977 عندما تراجع حينها الرئيس أنور السادات عن رفع الأسعار بعد أعمال شغب.

ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي ويعاني كثيرون من عدم توفر المياه أو الصرف الصحي.

وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم التي تصدرها الوزارة إذا كبرت أسرهم بعد ولادة طفل على سبيل المثال، وفي عام 2017، قصرت الحكومة عدد الذين يضافون إلى البطاقة على 4 فقط.

#السيسي يقول خلال افتتاح مشاريع في أسيوط إنه لن يتم إصدار بطاقات تموينية جديدة للمتزوجين مشيرًا إلى اقتصار البطاقات الحالية على فردين فقط من المسجلين pic.twitter.com/Io1kyJYsnn — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 22, 2021

وقال السيسي خلال افتتاحه مشاريع تنموية بصعيد مصر “لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لحد بيتزوج لأن لو بقى بيتزوج ومنتظر الدولة تعطيك بطاقة تموين، أنت مش قادر تصرف.. إزاي يعني! لا دا كلام مش مظبوط”.

وأضاف “دي ثقافة تشكلت في وجدان الناس مش موجودة غير في بلدنا احنا. أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، أخد الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان أما أخلف.. حد يأكلي عيالي”.

وذكر السيسي أن القرار لن يؤثر في حاملي البطاقات الصادرة من قبل، لكن أي بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب، ولم يشر إلى موعد سريان هذا التغيير.

#السيسي ينتقد خلال افتتاحه بعض المشاريع في أسيوط "ثقافة النمو السكاني وكثرة الإنجاب" pic.twitter.com/Vk8HpiFWMw — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 22, 2021

وقال وزير التموين علي مصيلحي إن الوزارة ستدرس إعلان الرئيس.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي أن الرئيس يتحدث عن تحمل الأفراد مسؤولية أفعالهم.

وقال “سيادة الريس بيتكلم على أهمية إن كل بني آدم في مصر يتحمل مسؤولية قراره.. لا بد أن يدرس هذا الموضوع فيما يأتي من جديد (البطاقات الجديدة). لكن بالتعريف الأصلي للكلمة، مفيش إضافة مواليد”.

ويقول خبراء اقتصاد منذ سنوات إنه ينبغي على مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان- الحد من الدعم لتحديث اقتصادها.

وتدخل السيسي وحكومته مرارا في مسألة تنظيم الأسرة حيث أطلقوا حملة “اتنين كفاية” التي تهدف إلى تحدي تقاليد كثرة الإنجاب في ريف مصر، وبلغ تعداد المصريين 100 مليون نسمة في فبراير/شباط 2020.

الرئيس #السيسي: لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز pic.twitter.com/ajb2UjVp1C — ON (@ONTVEgy) December 22, 2021

غضب شعبي

وأثارت تصريحات السيسي ردود فعل على نطاق واسع بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشطون على أن توجهات السلطات المصرية لرفع الدعم تدريجيا هو أمر طبيعي بسبب قرض صندوق النقد الدولي.

وتساءل آخرون عن استمرار سياسة إفقار المواطن وتحميله فوق قدرته الاقتصادية، وقال مغردون إن ثقافة المصريين حول الإنجاب لن يغيرها سوى التعامل الحاسم من الدولة.

وتبقي الأسئلة الفلسفية: ما هي الدولة؟ ما هو دور الدولة؟ هل المشروعات هدف أم وسيلة؟ مين بيصرف علي مين؟ بس طبعا دي أسئلة نظرية يعنى :)) — إيهاب الزلاقي (@zelaky) December 22, 2021

لازم الدوله تفرمل موضوع الانجاب مفيش حل تانى — بنت سلطح بابا (@imyy38) December 22, 2021

الذي يمكن ان استخلصه من تصريحات الرئيس بشأن عدم اصدار بطاقات تموين لاكثر من فردين ان مصر في طريقها لتطبيق سياسه الطفل الواحد الذي طبقتها الصين …انا شخصيا عمري ما كان لي بطاقه تموين ولكني اعرف ان مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي سيئ علي كثير من المصريين …ما هكذا تورد الابل. — Negad El Borai (@negadelborai) December 22, 2021

من ايام فقط، كان تصريح وزير المالية ان الضرائب الجديدة هي لاقتطاع نصيب محدود الدخل و الفقير، النهاردة الكلام عكس تصريحات الرجل

السؤال بتاع "احنا من" بقي مهم، مش بس لزوم التعريف، ده كمان بقي لزوم السياسات — Ali (@MHMDALIMOUSSA) December 22, 2021

الدولة "غير قادرة" أو/و "غير مستعدة" لدعم استمرار أهم مظلة غذائية شاملة (نظام التموين) والذي رغم عيوبه إلا أنه يقلل من حدة الفقر (ومع ذلك ثلث المصريين فقراء وفقا لجهاز الإحصاء) … لكنها قادرة ومستعدة لبناء مدن إضافية ببلد به ١٢ مليون وحدة سكنية فارغة (وفقا لجهاز الإحصاء). https://t.co/Iv0Oa4IUzq pic.twitter.com/G95iuvTJEf — saker صقر (@sakerElnour) December 22, 2021

احب أفكركم ان الغاء /تخفيض الدعم كان واحد من بنود خطة صندوق النقد الدولي و ده ثمن القروض اللي بنقترضها بدون محاسبة و لا معرفة انت خدت الفلوس دي لايه و لا عملت بيها ايه و لا ايه حاجة https://t.co/Ubijga4I1w — س ا ل م (@Salem309) December 22, 2021

اعتبروا كلامي ده نقاش مجتمعي وبديل عن برامج الاعلأم المصري الباهت

الكلام بخصوص بطاقات التموين

يوجد ٧١مليون بطاقه تموين في مصر

دعم البطاقات دي ٨٦ مليار جنيه سنويا

دعم رغيف العيش ٢ مليار دولار سنويا

في اخر ١٦٠ يوم تم تسجيل ٧٥٠ الف مولود في مصر…كم يافندم ..٧٥٠ الف مولود — ابن النيل ومصري اصيل ٢🇪🇬 (@Mahmoud87980493) December 22, 2021

معلش عشان أنا مخي على قدي…

اللي فهمته من #السيسي إن بطاقة #التموين القديمة هتبقى لفردين فقط، ومفيش بطاقات تموين جديدة للعرسان خلاص عشان يقطعوا الخلفة.

وإن دخلي كمواطن هيوصل 20 ألف جنيه..

طب ماهو كده العملية فلة وزي العسل..

وتحيا مصر 33 مرة كمان😍😍 — Ads BTC Faucet (@AdsbtcClick) December 22, 2021

كان احد احلامي بجد ان مصر تتخلص من اكبر قيد اقتصادي و فكري حول جزئ من الشعب لعاطل او شبه عاطل و الباقي كان مهما اشتغل مبيحسش بفرق في الدولة لان اللي كنا بندفعه ضرائب كان بيروح في بطاقات التموين و الخلفة بدون حساب #السيسي_بيعمر_الصعيد https://t.co/WedlQQ6RO4 — Youssef Mohamed Ghanem 👨🏻‍💻 (@gdevyoussef1) December 22, 2021

التعديل في بطاقات التموين سيؤثر في الطبقات الأكثر فقرا ولن يملىء خزينة الدولة إذا لم يصل الدعم لمستحقيه فعلا فالسبب وزارة التموين والوزير العتيق فيها ، خلاص خلصنا عالفساد والسرقة فباقي ال 50 جنيه بتاع التموين ماجتش على دي ياريس — احمد حسن حميدة (@ahmadha01192370) December 22, 2021

لا لحظة بقي كدة معلش ونقراء الكلمتين دول لله ✋

الناس اللى فرحانة بالغاء بطاقات التموين وتخفيضها لفردين فى ناس قسمآ بالله بتستني من الشهر للشهر عشان تصرف الحصة بتاعتها في ناس كل يوم الصبح في عز التلج تنزل عشان بـ جنية عيش لعيالها اللي خلف خلف من زمااان مانحسبوش بأثر رجعي دلوقتى👇 — Tamer Sakr 🇪🇬✌ (@Tamersakr999) December 22, 2021

فلوس بطاقات التموين بتروح فين…

طبعا زيادة مرتبات الجيش والشرطة والنيابة والقصور… — الحسام و القلم (ساقط صحافة) (@hossamfair) December 22, 2021

الريس اعلن علي الهواء ان بطاقات التموين القديمه هتكون لفردين فقط داخل الاسره اما الاسره الجديده فلن يستخرج لها بطاقات تموين 👏🏻👏🏻👏🏻 ياريت بقي نرفع الدعم تماما عن الطفل الثالث في كل حاجه ما هو يكده يا هنفضل بنحرث في البحر — Dalia (@daliaAO) December 22, 2021

الجواز العرفي هينتشر عشان بطاقات التموين 🤷🏽‍♂️ https://t.co/ZufDDCuFoH — 🇪🇬Ahmed 🇪🇬 (@frustratedahmed) December 22, 2021