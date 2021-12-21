مصر.. وزير التعليم يغيّر اسم مدرسة لتشابهه مع اسم مؤسس جماعة الإخوان (فيديو)

أعلن وزير التعليم المصري طارق شوقي تغيير اسم مدرسة (حسن البنا) لمرحلة التعليم الأساسي في محافظة الشرقية، لإيقاف ما سمّاه “العبث” والحد من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين مذيعي البرامج التلفزيونية.

وقال شوقي، الإثنين، في منشور على فيسبوك إن اسم المدرسة “ما هو إلا تشابه أسماء وليس تكريمًا لمؤسسة (جماعة) الإخوان (المسلمين)”.

وجاء موقف الوزير في أعقاب انتشار تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد اسم المدرسة وتتهم الدولة المصرية بأنها “تكرّم مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وتعيش في غيبوبة”.

وكشف وزير التعليم المصري عن أن أصل تسمية المدرسة يعود إلى صاحب الأرض ويدعى (حسن محمود البنا) وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض عام 2002.

وأوضح أنه منذ 20 عامًا تعاقب الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن “في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة” على حد تعبيره.

طارق شوقي احد اعضاء تنظيم اخوان… لانه لا يوجد حسن البنا غير مؤسس التنظيم الإرهابي…. يجب إقالة الوزير وناظر المدرسه ومدير التعليم 😎😎😎😎😎NABDhttps://t.co/7VF4TvxXrf — فهد القحطاني (@fhdalqh73432601) December 21, 2021

وقال شوقي عبر فيسبوك “هذا تشابه أسماء وليس تكريمًا لمؤسس الإخوان”.

وأضاف “الدولة ليست في غيبوبة وإنما يزداد يوميًّا مستوى التنمر على كل شيء وأي شيء، ولا نزال نرد ونوضح احترامًا للمواطن المصري الذي أرهقته الشائعات واختلط عليه الأمر، والله المستعان”.

مدرسة "مش حسن البنا"

حلوة الصيغة دي؟ pic.twitter.com/NGIzQpWLfT — ممدوح عسكر (@Mamdouh_Askar) December 20, 2021

وأشار إلى أنه تم بالفعل تغيير اسم المدرسة إلى (حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا) وذلك “حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج”.

حتى الاسم يرعبهم

وزير التعليم يتحرك بنفسه لتغيير اسم مدرسة لتشابهه مع اسم مؤسس جماعة #الإخوان_المسلمين..

ويعلن تغيير اسم مدرسة «حسن البنا» للتعليم الأساسي، إلى «حسن محمود البنا»، نسبة لاسم المواطن المتبرع بالأرض منذ 20 عامًا#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/kRcMGOfSTO — 𓂆𝓡𝓔𝓔𝓜 𓂆 (@Reemiiey) December 20, 2021

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج (حديث القاهرة) على قناة القاهرة والناس، أشار وزير التعليم المصري إلى أن وزارته “تواصلت مع متبرع الأرض، وطلبت منه وضع اسمه ثلاثيًّا على المدرسة لتجاوز الأمر”.

وقال “استسمحنا الرجل صاحب الأرض أننا سنغيّر اللافتة لإنهاء هذا العبث، وده (هذا) نموذج متكرر”.

وتمنى شوقي من متداولي هذه المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أصلها قبل إثارة الجدل.

وأضاف “المهم أن الناس تتيقن من أصل المعلومات قبل التهكم، وفيه (يوجد) ناس مغرضة هدفها إثارة الجدل”.

واستقبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار الوزير بمزيج من السخرية والتأييد.

ووصف بعضهم القرار بأنه محاولة لإزالة أي ملمح يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين، بينما أوضح أخرون أن المدرسة قديمة وسيظل التعامل باسمها القديم تفضيلًا للاختصار.

بس الاهالي والتلامذة هناك بيقولوا مدرسة "حسن البنا" برضه من غير محمود ، اعتقلوهم احسن عشان الحكومة ترتاح — AdHam (@axeco646) December 20, 2021