الخطوط الجوية القطرية تقاضي شركة إيرباص

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها بدأت اتخاذ إجراءات في محكمة بريطانية ضد شركة إيرباص الأوربية لصناعة الطائرات، في محاولة لحل نزاع بشأن أضرار بسطح طائرات (إيه 350).

وأضافت الشركة في بيان، الإثنين، أن جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بنّاء مع إيرباص بشأن حالة التدهور السريع لسطح طائرات (إيه 350) التي تؤثر عليها سلبًا، باءت بالفشل.

وأوضحت “بناء على ذلك، لم يكن أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء”.

وتمتلك الشركة 53 طائرة من طراز (إيه 350) في أسطولها، مع 23 طائرة أخرى كانت قد طلبتها، لكن الخطوط الجوية القطرية وهي إحدى “ثلاث شركات كبرى للطيران في منطقة الخليج” تقول إن مشكلة التدهور أجبرتها على إيقاف 21 طائرة عن العمل، ولم تعد تقبل تسليم طائرات جديدة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

Qatar Airways Issues Legal Proceedings Against Airbus in The Technology and Construction Division of The High Court in London.

— Qatar Airways (@qatarairways) December 20, 2021