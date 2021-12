إسرائيل تقاضي 3 من شركاتها صدرت صواريخ كروز إلى الصين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن النيابة العامة وجهت لوائح اتهام إلى ثلاث شركات و10 من المشتبه فيهم، بعدما تبين أنهم صدروا صواريخ كروز إلى الصين من دون تصريح.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الاقتصادية في مكتب النائب العام أبلغت “المشتبه فيهم أن لوائح الاتهام تتضمن ارتكاب جرائم أمنية، وجرائم في مجال الأسلحة، ومخالفات بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، ومخالفات بموجب قانون مكافحة غسل الأموال”، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة “جاءت بعدما تبين أنهم صدروا صواريخ كروز إلى الصين من دون تصريح” من السلطات.

وذكرت أن “إفرايم منشيه مالك شركة سولار سكاي (خاصة)، التي تصنع صواريخ كروز، أبرم صفقة مع كيانات (لم تحددها) من الصين كانت تتنافس على مناقصة لتقديم صواريخ كروز للجيش الصيني”.

وأضافت أنه “تم التوسط في الصفقة من قبل تسيون غازيت وأوري شاحار، وهما صاحبا شركة استشارات أمنية تعمل في الوساطة بين المستثمرين الأجانب وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية”.

وقالت الصحيفة إن منشيه وظف “كلا من زفيكا وزيف نافيه، وهما صاحبي شركة تنتج طائرات مسيرة (من دون طيار) لأغراض استخبارية”.

وأضافت أن منشيه “قام بتجنيد أشخاص آخرين عملوا على إنتاج صواريخ كروز وجميع أجزائها”.

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة أن “المشتبه فيهم صنعوا عشرات صواريخ كروز وأجروا عليها عدة تجارب على الأراضي الإسرائيلية، ما عرض حياة البشر للخطر”.

وذكرت أنه “تم نقل الصواريخ إلى الصين بشكل خفي، وأن منشيه حصل في المقابل على ملايين الدولارات التي أخفاها في إطار صلاته بشركة أجنبية”.

وأشارت إلى أن “الجيش الصيني لم يستخدم هذه الأسلحة في النهاية”.

