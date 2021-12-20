واشنطن: عقبات سياسية وقانونية تعوق إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الإثنين، إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ولكن العقبات “سياسية وقانونية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة ليوم واحد أجراها نورلاند إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح نورلاند أن هدف زيارته لطرابلس كان تقييم الوضع فيما يتعلق بالانتخابات وسير العملية التحضيرية.

وأضاف “من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها يعتبر موجوداً وجاهزاً ولكن هناك عقبات أخرى موجودة منها ذات علاقة بالجانب القانوني وأخرى ذات علاقة بالجانب السياسي” دون توضيح أكثر.

وأشار نورلاند إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم العملية الانتخابية بكل ما تستطيع لتسيير ليبيا نحو الانتخابات.

وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على المعرقلين للانتخابات، قال نورلاند إن أي شخص أو جهة قد تلوح باستخدام العنف أو أية طريقة من الطرق العنيفة والتي قد توثر على نجاح الانتخابات أو سيرها بالشكل الصحيح هم بلا شك “عرضة لعقوبات ليس فقط من الولايات المتحدة بل أيضاً من المجتمع الدولي”.

وبشأن موقفهم من المبادرات التي تدعوا لتأجيل الانتخابات، قال نورلاند إن السيناريو الأفضل هو الذي يتوافق عليه جميع الجهات ذات العلاقة في ليبيا.

والجمعة، قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير إن “تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع” وفق ما نقلت قناة فبراير (محلية خاصة).

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية (المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، والبرلمانية (موعدها المبرمج بعد 52 يوما من الرئاسية) في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.