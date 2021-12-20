ناشط طلابي عمره 35 عاما.. تشيلي تنتخب أصغر رئيس في تاريخها

أعلنت اللجنة الانتخابية في تشيلي فوز الناشط الطلابي ومرشح أقصى اليسار غابريال بوريك (35 عامًا) بمنصب رئيس البلاد في جولة الإعادة للانتخابات.

وكشفت اللجنة عن نتائجها، مساء الأحد، مؤكدة أن الشاب اليساري “حصل على 56% من إجمالي عدد الأصوات مقابل 44% لمنافسه اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99% من مراكز التصويت”.

وأصبح بوريك أصغر شخص يتولى رئاسة تشيلي، حيث يبلغ الحد العمري الأدنى للترشح للانتخابات الرئاسية 35 عامًا.

وظهر بوريك عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية وسط حشد جماهيري واحتفى بالنتائج بروح شابة ولقطة مصورة “سيلفي”.

ووعد بوريك في خطابه أمام أنصاره بتحقيق المزيد من “الحقوق الاجتماعية” مع مراعاة “المسؤولية المالية”.

وقال “سنفعل ذلك لحماية اقتصادنا الكلي، وسنقوم به بشكل جيد لتحسين المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية”.

وأضاف “نحن جيل نشأ يطالب باحترام حقوقه وعدم معاملته مثل السلع الاستهلاكية أو الأعمال التجارية”.

وتابع “لم نعد نسمح للفقراء بمواصلة دفع ثمن عدم المساواة في تشيلي. لن تكون الأوقات المقبلة سهلة فقط من خلال التماسك الاجتماعي وإعادة استشكاف أنفسنا، سنتمكن من التقدم نحو تنمية مستدامة يشعر بها كل مواطن”.

Gabriel Boric, former student activist, elected as President of Chile by defeating the far-right and neo-liberal forces ! Chile ❤️✊ pic.twitter.com/dQAi0vOlSG — Aishe (ঐশী) (@aishe_ghosh) December 20, 2021

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا خلَفه المنتخب حديثًا الذي سيتولى منصبه رسميًّا في 11 مارس/آذار المقبل.

وقال على تويتر “تحدثت للتو إلى غابريال بوريك وهنأته على انتصاره العظيم. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تشيلي تأتي دائمًا في المقام الأول”.

وينتمي بوريك إلى الحزب الشيوعي، وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب انتصارًا ساحقًا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديمقراطية عام 1990، بين مرشحَيْن لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تمامًا.

Felicito a Gabriel Boric por su triunfo y le deseo el mayor de los éxitos a su gobierno. Usted será Pdte de todos los chilenos y tendrá la misión de unir a todos nuestros compatriotas. El amor por Chile lo sentimos todos y sé que hará sus mejores esfuerzo al servicio del país. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 19, 2021

من ناشط طلابي إلى رئيس للبلاد

وأعلن بوريك -النائب منذ 2014 ويقود ائتلافًا يساريًّا مع الحزب الاشتراكي- أنه مرشح التغيير والوريث السياسي لحركة 2019 التي طالبت بمزيد من العدالة الاجتماعية في الدولة الأقل مساواة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ولم يكن متوقعًا قبل أشهر قليلة أن ينتقل الزعيم السابق لحركة طلابية عام 2011 إلى الجولة الثانية (الإعادة) للانتخابات الرئاسية، ومن ثم الفوز بمنصب رئيس تشيلي.

Dude I can't believe you know about Gabriel Boric, our new president! 💕 The other candidate just wanted to make things a lot worse for women and monorities. I'm so happy Gabriel won!!! — Lucky Jaz (@Lucky__Jaz) December 20, 2021

وقال بوريك عقب إدلائه بصوته في مدينة بونتا أرينا التي ينحدر منها في أقصى جنوب البلاد “من الممكن جعل تشيلي أكثر إنسانية وأكثر جدارة وأكثر مساواة”.

يُذكر أن 15 مليونًا من مواطني تشيلي البالغ عددهم الإجمالي 19 مليون نسمة كان يحق لهم التصويت في الانتخابات.

ترحيب دولي

وحظى فوز غابريال بوريك برئاسة تشيلي بترحيب دولي واسع من رؤساء حاليين حتى أنصار “يمين الوسط” وزعماء الاتحاد الأوربي.

وهنأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر الرئيس التشيلي المنتخب على “انتصاره الشعبي التاريخي” وأكد مجددًا رغبته في تطوير العلاقات الثنائية مع الحكومة الجديدة التي ستحل مكان حكومة الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط سيباستيان بينيرا.

Cordiales felicitaciones a @gabrielboric por su elección como Presidente de Chile en histórica victoria popular. Ratificamos voluntad de ampliar las relaciones bilaterales y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos. https://t.co/JFkJ57YetR — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 19, 2021

وطالب الرئيس الأرجنتيني اليساري ألبرتو فرنانديز على تويتر من بوريك “العمل معًا لإنهاء عدم المساواة في أمريكا اللاتينية” ثم هاتفه لمدة 10 دقائق ودعاه إلى الأرجنتين في أول زيارة خارجية له.

Quiero felicitar a @gabrielboric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en America Latina. pic.twitter.com/tsiiNP223B — Alberto Fernández (@alferdez) December 19, 2021

من جهته، قال رئيس البيرو اليساري بيدرو كاستيلو على تويتر “الانتصار الذي حققته يمثل انتصارًا للشعب التشيلي وتشاركه فيه شعوب أمريكا اللاتينية التي تريد العيش في حرية وسلام وعدالة وكرامة”.

¡Felicitaciones por el triunfo, mi querido amigo @gabrielboric! ¡La victoria que has alcanzado es la del pueblo chileno y la compartimos los pueblos latinoamericanos que queremos vivir con libertad, paz, justicia y dignidad! Sigamos bregando por la unidad de nuestras naciones. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 19, 2021

وفي السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل “نهنئ غابريال بوريك بانتخابه رئيسًا جديدًا لتشيلي، ونأمل أن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع الحكومة المستقبلية. نحن شركاء، ومعًا نحن أقوى”.

La UE felicita a @gabrielboric por su elección como futuro Presidente de #Chile. Esperamos fortalecer aún más nuestras relaciones con el futuro gobierno de Chile. Somos socios y juntos somos más fuertes. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 19, 2021

A photo of Gabriel Boric, a former student activist who has just been elected as Chile’s youngest president ever…. holding up a finger heart and a Jeongyeon photocard The newest Chilean president is a Once and a Jeongyeon stan 😆#TWICE #트와이스 #Jeongyeon #정연 pic.twitter.com/l8W9sJKQ2Q — Jeongyeon World🎄 (@yjyworld) December 20, 2021