ناشط طلابي عمره 35 عاما.. تشيلي تنتخب أصغر رئيس في تاريخها

أعلنت اللجنة الانتخابية في تشيلي فوز الناشط الطلابي ومرشح أقصى اليسار غابريال بوريك (35 عامًا) بمنصب رئيس البلاد في جولة الإعادة للانتخابات.

وكشفت اللجنة عن نتائجها، مساء الأحد، مؤكدة أن الشاب اليساري “حصل على 56% من إجمالي عدد الأصوات مقابل 44% لمنافسه اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99% من مراكز التصويت”.

وأصبح بوريك أصغر شخص يتولى رئاسة تشيلي، حيث يبلغ الحد العمري الأدنى للترشح للانتخابات الرئاسية 35 عامًا.

وظهر بوريك عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية وسط حشد جماهيري واحتفى بالنتائج بروح شابة ولقطة مصورة “سيلفي”.

ووعد بوريك في خطابه أمام أنصاره بتحقيق المزيد من “الحقوق الاجتماعية” مع مراعاة “المسؤولية المالية”.

وقال “سنفعل ذلك لحماية اقتصادنا الكلي، وسنقوم به بشكل جيد لتحسين المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية”.

وأضاف “نحن جيل نشأ يطالب باحترام حقوقه وعدم معاملته مثل السلع الاستهلاكية أو الأعمال التجارية”.

وتابع “لم نعد نسمح للفقراء بمواصلة دفع ثمن عدم المساواة في تشيلي. لن تكون الأوقات المقبلة سهلة فقط من خلال التماسك الاجتماعي وإعادة استشكاف أنفسنا، سنتمكن من التقدم نحو تنمية مستدامة يشعر بها كل مواطن”.

Gabriel Boric, former student activist, elected as President of Chile by defeating the far-right and neo-liberal forces !

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا خلَفه المنتخب حديثًا الذي سيتولى منصبه رسميًّا في 11 مارس/آذار المقبل.

وقال على تويتر “تحدثت للتو إلى غابريال بوريك وهنأته على انتصاره العظيم. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تشيلي تأتي دائمًا في المقام الأول”.

وينتمي بوريك إلى الحزب الشيوعي، وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب انتصارًا ساحقًا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديمقراطية عام 1990، بين مرشحَيْن لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تمامًا.

وأعلن بوريك -النائب منذ 2014 ويقود ائتلافًا يساريًّا مع الحزب الاشتراكي- أنه مرشح التغيير والوريث السياسي لحركة 2019 التي طالبت بمزيد من العدالة الاجتماعية في الدولة الأقل مساواة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ولم يكن متوقعًا قبل أشهر قليلة أن ينتقل الزعيم السابق لحركة طلابية عام 2011 إلى الجولة الثانية (الإعادة) للانتخابات الرئاسية، ومن ثم الفوز بمنصب رئيس تشيلي.

Dude I can't believe you know about Gabriel Boric, our new president! 💕

The other candidate just wanted to make things a lot worse for women and monorities. I'm so happy Gabriel won!!!

