السجن مع وقف التنفيذ لرجل هتف “الله أكبر” في متجر وسط فرنسا

قضت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على رجل هتف “الله أكبر” في متجر كبير بمدينة سانت إيتيان، وسط فرنسا.

و تم تغريم الرجل، 52 عاما، مبلغ 750 يورو وحرمانه من حقوقه القانونية والمدنية لسنتين، فيما تم اسقاط الملاحقة عن شريكه، 38 عاما، والذي حوكم على نفس الوقائع.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرجل الأكبر سنا هتف “الله أكبر” ثلاث مرات خلال وجودهما في أحد المتاجر الكبرى بالمدينة في 7 من يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت أن تصرف الرجل تسبب بحالة ذعر في المكان، وسقط أحد الزبائن وهو يهرب ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة.

وقال الرجل، أثناء جلسة استماع في المحكمة في 29 من يوليو/تموز، إنه كبر بعد سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

وأضاف ان رد فعله كان “عاطفيا من صميم قلبي. كنت متحمسا، كانت ابتهالا وليست نداء حرب”.

وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقا في حالة ذعر وإخلاء كنيسة في مدينة ليون في ديسمبر/كانون الأول 2016 خلال مراسم جنازة.