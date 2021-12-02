محكمة تعيد سيف الإسلام إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في ليبيا

أعلنت محكمة استئناف مدينة سبها الليبية قبول الطعن المقدم من محامي سيف الاسلام القذافي ضد قرار إقصائه من الانتخابات الرئاسية وإعادته إلى قائمة المرشحين.

وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لاحتفالات نظّمها عدد من مؤيدي وأنصار سيف الاسلام أمام مبنى المحكمة، معبّرين عن فرحتهم بعودته لقائمة مرشّحي الانتخابات.

ويأتي قرار المحكمة بعد نحو أسبوع من قرار لجنة الانتخابات باستبعاده و24 مرشحا آخرا من سباق الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري لمخالفة شروط الترشّح بموجب قانون الانتخابات.

وسيف الإسلام القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واستبعدت لجنة الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي بسبب “صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدام سيف الإسلام” إثر إدانته بارتكاب جرائم حرب، مضيفة أنه “لم يقدم ما يفيد بطلان هذا الحكم أو إسقاطه”.

وأدانت محكمة ليبية سيف الإسلام القذافي غيابيا عام 2015 بارتكاب جرائم حرب لدوره في محاربة انتفاضة 2011 التي أنهت حكم والده الذي دام 42 عاما، لكنّ الحكم لم ينفّذ.

وأعلنت المجموعة المسلحة التي كان تحتجز سيف الإسلام إطلاق سراحه عام 2017 وفقاً لقانون “العفو العام” الذي أصدره البرلمان الليبي. لكنّ إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حدّدها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أيّ قرار رسمي ترفع بموجبه عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة بحقه.

وتقدّم عدد كبير من الشخصيات البارزة في ليبيت للانتخابات الرئاسية ومن بينهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب واللواء المتقاعد خليفة حفتر ووزير الداخلية السابق فتحي باشأغا.