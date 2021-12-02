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سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطينيون يضرمون النار في سيارة مستوطنين إسرائيليين في رام الله (فيديو)

1/12/2021

أضرم فلسطينيون النار في سيارة لمستوطنين إسرائيليين بعد دخولهم دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأقدم الشبان الفلسطينيون، وفق وسائل إعلام محلية، على إشعال النار في السيارة فور اكتشاف بأن من بداخلها مستوطنون.

وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة الفلسطينية أخرجت المستوطنين الإسرائيليين من الحريق دون أضرار.

وتابع الإعلام المحلي بأن فرق الإطفاء التحقت بالمكان لإخماد الحريق خوفا من انفجار السيارة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن السيارة دخلت وسط رام الله عن طريق الخطأ وأن الشبان حاصروها، لكن الشرطة أنقذت المستوطنين.

وعبّر الناشطون عن امتعاضهم من تخليص الشرطة للمستوطنين من الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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