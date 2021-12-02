فلسطينيون يضرمون النار في سيارة مستوطنين إسرائيليين في رام الله (فيديو)

أضرم فلسطينيون النار في سيارة لمستوطنين إسرائيليين بعد دخولهم دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأقدم الشبان الفلسطينيون، وفق وسائل إعلام محلية، على إشعال النار في السيارة فور اكتشاف بأن من بداخلها مستوطنون.

وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة الفلسطينية أخرجت المستوطنين الإسرائيليين من الحريق دون أضرار.

وتابع الإعلام المحلي بأن فرق الإطفاء التحقت بالمكان لإخماد الحريق خوفا من انفجار السيارة.

قبل قليل سيارة مستوطنين تدخل وسط رام الله عن طريق الخطأ، واكتشفها الشبان فحاصروها ثم جاء الأمن الوقائي وانقذ المستوطنين من الموت إلا أن الشبان تمكنوا من إحراقها.

في هذا الشارع سحل جنديين صهيونيين بعد قتلهما في مركز الشرطة القريب من المكان في بداية انتفاضة الأقصى قبل 21 عامًا. pic.twitter.com/BQJUxo0qdJ

— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 1, 2021