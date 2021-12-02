قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن مدينة القدس تشهد هجوما استيطانيا إسرائيليا غير مسبوق لمصادرة المزيد من الأراضي فيها وتهويد المدينة.
فلسطينيون يضرمون النار في سيارة مستوطنين إسرائيليين في رام الله (فيديو)
أضرم فلسطينيون النار في سيارة لمستوطنين إسرائيليين بعد دخولهم دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
وأقدم الشبان الفلسطينيون، وفق وسائل إعلام محلية، على إشعال النار في السيارة فور اكتشاف بأن من بداخلها مستوطنون.
🚨 #شاهد | شبان يقومون بتحطيم وحرق سيارة مستوطنين وصلت إلى دوار المنارة وسط رام الله والمستوطنون استطاعوا الهرب. pic.twitter.com/7EpT9PQo7w
— وكالة رقم الإخبارية (@E4ePhq4u20jN893) December 1, 2021
وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة الفلسطينية أخرجت المستوطنين الإسرائيليين من الحريق دون أضرار.
وتابع الإعلام المحلي بأن فرق الإطفاء التحقت بالمكان لإخماد الحريق خوفا من انفجار السيارة.
قبل قليل سيارة مستوطنين تدخل وسط رام الله عن طريق الخطأ، واكتشفها الشبان فحاصروها ثم جاء الأمن الوقائي وانقذ المستوطنين من الموت إلا أن الشبان تمكنوا من إحراقها.
في هذا الشارع سحل جنديين صهيونيين بعد قتلهما في مركز الشرطة القريب من المكان في بداية انتفاضة الأقصى قبل 21 عامًا. pic.twitter.com/BQJUxo0qdJ
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) December 1, 2021
وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن السيارة دخلت وسط رام الله عن طريق الخطأ وأن الشبان حاصروها، لكن الشرطة أنقذت المستوطنين.
وعبّر الناشطون عن امتعاضهم من تخليص الشرطة للمستوطنين من الحريق.