غرامة 3 آلاف دولار على طبيبة بترت ساق مريض بـ”الخطأ”

فرضت محكمة في النمسا غرامة على طبيبة جراحة بقيمة 3 آلاف دولار بعد بتر ساق مريض مسن بالخطأ.

ووقع الحادث في 18 مايو/أيار الماضي، عندما بترت الجراحة البالغة من العمر 43 عاما الساق اليمنى، بدلاً من الساق اليسرى للمريض البالغ من العمر 82 عامًا.

وطالب المريض ببتر ساقه اليسرى نتيجة أمراض سابقة، بحسب بيان للعيادة في مايو/أيار الماضي.

وقالت العيادة إن الخطأ لوحظ بعد يومين من الجراحة أثناء تغيير الضمادة.

وطُلب من المريض تأكيد بتر ساقه مسبقًا، ولكن بسبب مرضه كان نطقه محدودًا، حسب وكالة الأنباء النمساوية.

وعُرض على المريض فيما بعد مساعدة نفسية واضطر لإجراء عملية جراحية أخرى لإزالة ساقه اليسرى من منتصف الفخذ.

وقضت المحكمة أيضا بتعويض قدره 5700 دولار، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة.

وقال متحدث باسم المحكمة إنها وجدت الطبيبة مذنبة “بالإهمال الجسيم” وفرضت عليها الغرامة مع تعليق نصف المبلغ.

وقالت العيادة في بيان “تم تحليل أسباب وظروف هذا الخطأ الطبي بالتفصيل”، كما نوقشت الإجراءات الداخلية مع الفريق وتم توفير التدريب.

ويمكن للطبيبة التي نقلت إلى عيادة أخرى استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.