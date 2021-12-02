أعلنت ماليزيا أنها لن تسمح للمنتخب الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للإسكواش، المقرر انطلاقها في 7 ديسمبر/كانون الأول القادم، بدخول أراضيها حتى الآن.
تفاعل واسع وإشادات برفض ماليزيا استقبال رياضيين إسرائيليين (فيديو)
رحبت حركة حماس برفض ماليزيا دخول لاعبين إسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش.
وثمنت الحركة في بيان الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وعبرت الحركة عن أسفها لإلغاء اللجنة الدولية للاسكواش حق ماليزيا باستضافة البطولة.
وأشادت حماس بالتزام ماليزيا التاريخي بمناهضة التطبيع وأعلنت تضامنها معها لنيل حقها باستضافة البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية دون اضطرار لقبول الوفود الإسرائيلية.
وأعلنت ماليزيا مؤخرا أنها لن تسمح للمنتخب الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للاسكواش بدخول أراضيها. وردا على ذلك قرر الاتحاد الدولي للعبة إلغاء البطولة التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة كوالالمبور ما بين 7 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إلغاء البطولة.
جدل على مواقع التواصل بعد إلغاء البطولة الدولية للاسكواش في #ماليزيا على خلفية رفضها منح تأشيرات للاعبين إسرائيليين pic.twitter.com/RPZ1tIEx9T
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 1, 2021