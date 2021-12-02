تفاعل واسع وإشادات برفض ماليزيا استقبال رياضيين إسرائيليين (فيديو)

رحبت حركة حماس برفض ماليزيا دخول لاعبين إسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش.

وثمنت الحركة في بيان الموقف الماليزي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وعبرت الحركة عن أسفها لإلغاء اللجنة الدولية للاسكواش حق ماليزيا باستضافة البطولة.

وأشادت حماس بالتزام ماليزيا التاريخي بمناهضة التطبيع وأعلنت تضامنها معها لنيل حقها باستضافة البطولة وغيرها من الفعاليات الدولية دون اضطرار لقبول الوفود الإسرائيلية.

وأعلنت ماليزيا مؤخرا أنها لن تسمح للمنتخب الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للاسكواش بدخول أراضيها. وردا على ذلك قرر الاتحاد الدولي للعبة إلغاء البطولة التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة كوالالمبور ما بين 7 و12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إلغاء البطولة.